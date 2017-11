Arbeiderpartiet går fremover i to forskjellige retninger | Andreas Slettholm

Historisk er det en sjeldenhet: Arbeiderpartiet sitter ved makten i landets to største byer samtidig.

Utgangspunktet, skal sies, var ganske forskjellig: Raymond Johansen (Ap) overtok en godt drevet kommune fra et vel forlikt byråd, og vant makten med eiendomsskatt og budskap om en ny, politisk kurs. Byrådsleder Harald Schjelderup kom til makten etter store mengder politisk klovneri fra Bergen Høyre.

Korrupsjonsanklagene mot Trude Drevland var knapt det største problemet.

Årevis med forfalne skoler, byrådskrisen om trikketraseen over Bryggen, en pinlig retrett om eiendomsskatten og dyptgående personstrid i partiledelsen bidro til at partiet mistet 13 prosentpoeng oppslutning fra 2011 til 2015.

Sånn sett blir det nok satt pris på at sindige Schjelderup har hatt «trygg, økonomisk styring» som sitt hovedbudskap. Det er kanskje grått og kjedelig, men for tiden er bergenserne neppe sultne på store mengder action i bystyret.

Forskjellige samarbeidspartnere

I Oslo er temperaturen høyere.

Oslo Ap er nok i utgangspunktet mer radikalt enn bergenslaget både når det gjelder fordeling og miljøpolitikk. Samtidig har også valget av koalisjonspartnere spilt inn.

Schjelderup samarbeider nemlig inn mot sentrum, med Venstre og KrF, mens Johansen som kjent har valgt MDG og SV. I tillegg er byrådet i Oslo parlamentarisk avhengig av støtte fra et aldri hvilende Rødt.

Både i barnehage-, skole- og sosialpolitikken ligger Johansen-byrådet til venstre for sin bergenske ekvivalent. Schjelderup forpliktet seg også til å beholde Høyre-byrådets nivå på eiendomsskatten.

Noe er likt: Begge byrådene varslet kamp mot stoppeklokkeregimet i eldreomsorgen, og rekommunalisert sykehjem.

Johansen-byrådet har likevel et økonomisk handlingsrom bergenserne kan drømme om, og håper satsingen på nye årsverk i eldreomsorg og skole vil gi uttelling blant velgerne.

Mer offensiv samferdselspolitikk

Enda mer enn eiendomsskatten er det miljø- og samferdsel som er blitt Oslo-byrådets mest kontroversielle politikkområde. Begge temaer engasjerer fordi de som rammes, merker inngrepene klart og tydelig.

I tillegg har Miljøpartiet De Grønnes plass ved maktens bord i seg selv vist seg som en rød klut.

Det kan bli et problem for Oslo Arbeiderparti at de ikke makter å få oppmerksomhet om at de står helt bak byrådets miljøpolitikk, spesielt om gevinstene blir tydeligere de neste to årene.

Samtidig er dette et åpenbart dilemma for partiet, for deler av grunnfjellet – særlig i ytre by – deler neppe Johansens entusiasme for bilrestriksjoner og sykkelveier.

Potensial for bråk i Bergen

Bergens-byrådet har også ambisjoner på miljøfronten, men byen er ikke kommet like langt. Dette kan ha å gjøre med at den politiske enigheten om retningen i Oslo, tross alt bråket de siste to årene, egentlig har vært ganske stor.

Det ligger i kortene at mye kommer til å skje med bilen i Bergen også. Mumlingen om betydelige bompengeøkninger er begynt, og gateparkeringen skal vekk på sikt. At bykjernen i Bergen er mer egnet enn Oslos til å bli tilnærmet bilfri, vil nok etterhvert erkjennes av vestlandsbyens politikere.

Potensialet for temperatur på bilfronten er i hvert fall ikke mindre i Bergen.

Tross alt valgte byens lastebilsjåfører i fjor veiblokade – på ekte, fransk vis – som protest mot at økte bompenger i det hele tatt ble utredet.

Frykt for Oslo-modellen

Lokale forhold og ikke minst hvordan Høyre ter seg i opposisjon vil bety mye i 2019-valget.

Men resultatene i storbyene vil også gi en generell pekepinn på hvilken retning Ap-velgere setter mest pris på.

Selv om harmonien råder internt i byrådet, har Ap sentralt vært redde for å bli assosiert for sterkt med Oslo-modellen.

Jonas Gahr Støre avvisning av regjeringssamarbeid med MDG (og Rødt) i valgkampen bunnet åpenbart i et behov for å distansere seg fra samarbeidspartnerne i hovedstaden.

Samtidig var flørten med KrF og særlig Venstre svært kontroversiell, særlig på partiets venstreside. Og valget gikk jo ikke særlig bra for Støre.

Finnes entusiasme

Oslo og Bergen tjener som eksperimenter i hver sin retning for et Arbeiderparti som ikke helt vet hvor de skal.

Det høylytte bråket i Oslo kan virke avskrekkende, men overskygger muligens at det også finnes betydelig entusiasme rundt Oslo-byrådets prosjekt – både på miljø- og fordelingsfronten.

Oslo-byrådet har i det minste klart å engasjere med en tydelig, offensiv og dels kontroversiell politikk.

Det er ikke gitt at et kjedeligere, tryggere og mer sentrumsorientert Arbeiderparti i bergensk tapning vil være noen kraftigere velgermagnet.