SSB-høringen ble, som ventet, en røff runde for avgått direktør Christine Meyer. Selv om høringen først og fremst skal handle om statsrådens sakshåndtering, trekkes andre inn for å opplyse saken. Opplysningene denne gangen ble gitt av stemmer som har vært motstandere av at endringene i SSBs forskningsavdeling overhodet ble satt i gang, som sjeføkonomene i LO og NHO. Opplysninger kom også fra styrelederen i SSB, Morten Reymert, som, for første gang – også for SSB-ledelsen – sa at han mente omstillingene gikk på tvers av styrets ønsker fra april i fjor. Sammen med ansatterepresentantene uttrykte Reymert hard kritikk mot Meyer. Vi må regne med at kritikken er representativ for hele styret, et styre som tankevekkende nok har ventet med sin kritikk av gjennomføringen av endringsprosessen til etter at direktøren gikk av.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Ingen fra Bye-utvalget

Poengene til kritikerne ble understreket av at ingen fra Bye-utvalget var invitert. Utvalgets arbeid dannet grunnlaget for at debatten om SSBs retning tok av i fjor vinter. Dermed kunne ingen nyansere bildet som ble gitt av sjeføkonomene i LO og NHO, som kalte utvalgets arbeid «faglig svakt». Det er sannsynligvis første gang at utvalgsmedlem og professor Magne Mogstad har opplevd at arbeidet hans er blitt omtalt som «svakt». Professoren ved University of Chicago har en internasjonal faglig karrière som andre norske økonomer – inkludert Øystein Dørum i NHO og Roger Bjørnstad i LO – bare kan drømme om. Raljeringen med betydningen av internasjonal publisering, som en del av kvalitetssikring av forskningen, var for øvrig påfallende som gjennomgangstone i høringen.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Fakta: SSB-saken - bakgrunn 10. november 2017 erklærte finansminister Siv Jensen mistillit til administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, Christine Meyer.

To dager etter sa Meyer opp sin stilling. Før det slo hun fast at Jensen hadde presset henne ut på feilaktig grunnlag.

Konflikten ble utløst av omstillingene som Christine Meyer satte i gang i SSB. Byrået skal digitaliseres og moderniseres, står det i tildelingsbrevet fra eier Finansdepartementet. Mesteparten av digitaliseringen skal finansieres ved hjelp av at SSB nedbemanner i blant annet statistikkavdelingen.

Det utløste et ønske om å flytte forskere fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen for å bøte på personalmangel.

Kriteriene for hvem som fikk bli igjen i forskningsavdelingen inkluderte blant annet publisering i et internasjonalt nummer 2 forskningstidsskrift en gang hvert femte år.

Et par profilerte forskere, deriblant Erling Holmøy, ble foreslått flyttet mot sin vilje. Holmøy kalles gjerne innvandringsregnskapets far, og debatten ble svært intens da Meyers liberale holdning til innvandring ble koblet med det som ble opplevd som en svekking av innvandringsstatistikken.

Kritikken av omstillingene har hele tiden vært høylydte og omfattende. Både LO og NHO har vært sterkt kritiske til arbeidet til Bye-utvalget, som skulle foreslå tiltak for å heve kvaliteten på forskningen. De har også vært kritiiske underveis, og reagerte sterkt på forskerflyttingen, i likhet med mange andre.

Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite besluttet å åpne høring etter to runder med brevveksling med statsråden. Komiteen var ikke fornøyd med svarene fra Jensen, og det ble avholdt høring 10. januar 2018.

Lite nytt fra hovedpersonene

Deltagerlisten til høringen illustrerer at flertallet i komiteen er opptatt av å vise at endringene i forskningsavdelingen i SSB aldri skulle vært i satt i gang. Det er politikk, men heldigvis var utvalgsmedlemmene, særlig SVs Torgeir Knag Fylkesnes, også opptatt av å få frem hvordan kontakten mellom departementet og SSB-ledelsen har artet seg frem mot Meyers avgang. Hverken Meyer eller departementet og statsråden bidro med mye nytt under høringen. De bekreftet at tilliten mellom dem er fullstendig borte.

Rolf Ohman

Endret referatet

Den som kom med det mest tankevekkende bidraget under høringen, var Kjetil Telle, nylig avgått forskningsdirektør i SSB. Han skrøt av ryddigheten til ekspedisjonssjef Amund Holmsen i departementet, men fortalte også at han flere ganger reagerte på departementets håndtering av prinsipielle grunner. Fortellingen om det endrede møtereferatet, som VG omtalte, er et eksempel. Departementsråd Hans Henrik Scheel sa at det er helt vanlig å justere referater flere uker etter møtet.

Det kan være, kanskje til og med ni uker etter møtet, som her. Men det er urovekkende at Telle, som deltok på møtet, mener gjengivelsen av hans bidrag ble forandret i SSB-ledelsenes disfavør.

Frykten for bestillingsverk

Telles hovedbudskap under høringen strekker seg imidlertid langt forbi Meyer-saken. For i motsetning til sjeføkonomene, styreleder Reymert og departementet er Telle genuint bekymret for SSBs uavhengighet. Bekymringen er mer konkret og lettere å ta tak i enn Meyers opplevelse av at Siv Jensens tillitsbrist dypest sett skyldes uenighet om innvandring.

Det er sterkt når en tidligere forskningsdirektør i SSB i sitt notat til komiteen skriver: «Når FIN (finansdepartementet, red.anm.) pålegger oss å bruke en spesifikk metode, og i tillegg påvirker hvem vi setter til å gjøre jobben, så vil de i realiteten også kunne ha bestemt hovedkonklusjonen.» Videre skriver han: «Vil de vise at flyktninger er dyre, så bestiller de en analyse med Demec. Vil de vise at flyktninger er bra for norsk økonomi, iallfall bedre enn arbeidsinnvandring, så bestiller de en analyse med Kvarts. Og vil de vise at innvandring styrker kommunenes mulighet til å bemanne helse- og omsorgstjenester fremover, så kan de prøve å bestille en analyse med Befreg. Dette gjelder selvsagt ikke bare innvandring.»

SSB må bestemme

Kvaliteten på, og utvalget av, modeller er viktig. Det er en stor, faglig debatt, som også ikke-økonomer har kastet seg entusiastisk inn i det siste året. Telle er ikke alene om å frykte at målrettet valg av modeller, uten at usikkerheter og svakheter kommer tydelig frem, kan skade troverdigheten til SSB. Flere forskere, men også omtalte ekspedisjonssjef Amund Holmsen i Finansdepartementet, har ytret uro. Ifølge VG har han pekt på at både Frp og Arbeiderpartiet har bestilt forskning fra SSB, som med gitte metoder gir en ønsket konklusjon. «Helt vilt» var uttrykket han brukte om det i møtet med Bye-utvalget.

Ingen er mot at SSB skal være uavhengig. Men det er ikke enighet om det også betyr at SSB skal styre hvilke modeller de bruker, hvordan de utvikles og hvem som jobber med dem.