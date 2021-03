Dollardryss over USAs fattigste

For å få bukt med koronakrisen vil president Joe Biden at det skal regne penger i USA. Vil det føre til at økonomien blomstrer, eller vil den drukne?

Er økonomien i krise? Hva om man lastet helikoptre fulle av penger og drysset dem utover befolkningen?

Det høres ut som en løsning en fireåring ville kommet opp med.