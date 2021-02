Kunne Norge ha gjort som Israel i stedet?

Kunne vi ha gjort som Israel i stedet?

Foto: Marvin Halleraker

Nå nettopp

Det har vært noen dårlige uker. Vaksineutrullingen går tregt. Leveransene svikter. EU – og dermed Norge – nedprioriteres av Astra Zeneca, selve jokeren i Europas vaksinekortstokk. Vaksineplanene før sommeren er kraftig nedjustert.

Hovedproblemet er og blir mangelen på vaksiner. Om EU-land skal få mer, vil det uunngåelig gå utover noen andre. Så lenge krybben er tom, bites hestene. Rike land står mot fattige land. EU står mot Storbritannia. Og WHO står i hjørnet og sørger over at den enhetlige, verdensomspennende vaksinestrategien aldri ble noe av.