Musti, Zeshan Shakar og Yousef Hadaoui representerer en innflytelsesrik motkultur

Oslos urbane motkultur blir stadig mer innflytelsesrik.

Kulturell fortropp. Komikeren Yousef Hadaoui, rapperen Musti og forfatteren Zeshan Shakar representerer en motkultur som nok speiler Oslo bedre enn deLillos og Lillebjørn Nilsen. Foto: Stig B. Hansen, Signe Dons, Jan T. Espedal

Nazneen Khan-Østrem kommentator

Nå nettopp

En gang i tiden var det ingen som skrev og sang bedre om enn deLillos eller Lillebjørn Nilsen. De er elskelige, men kan det være at virkeligheten disse artistene skildret, må gi tapt for et nytt Oslo?

For i dag er det i større grad rapperen Musti, forfatteren Zeshan Shakar og komikeren Yousef Hadaoui som fanger hovedstadens sjel. Det samme gjelder billedkunstnere som Behzad Farazollahi, grunnlegger av fotogalleriet Melk eller Cassius Fadlabi, som nylig dekket 200 kvadratmeter i Kunstnernes Hus. De er også blant byens viktigste kulturprodusenter.