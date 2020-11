Han blir USAs eldste president. Men det er en seier for ungdommen.

Biden blir tidenes eldste president. Det er først og fremst en gave til ungdommen.

Marvin Halleraker

7. nov. 2020 17:39 Sist oppdatert 15 minutter siden

Joe Bidens seier i presidentvalget USA er viktig på så mange fronter.

Det bekrefter at demokratiet står støtt, til tross for president Trumps uavlatelige angrep på landets institusjoner. Mange av Trump-velgerne stemte på ham nettopp fordi han var destruktiv kraft. Teorien var at man måtte knuse de inngrodde strukturene i et korrupt system før det kunne bygges opp igjen fra grunnen av.