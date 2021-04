Gjenåpningen blir en lang og vond fødsel

Det er fristende å presse, men det er lenge igjen til full åpning.

For tiden skal nordmenn holde to meters avstand. Til sommeren kan anbefalingen være krympet til en gyllen halvmeter. Foto: Olav Olsen

9 minutter siden

Det ble ikke noe påskemirakel. Gjenoppstandelsen og gjenåpningen falt ikke sammen i tid. Tvert imot gikk det ut et bud fra Keiser Nakstad om at «vi må godt under 200 daglige smittetilfeller for i det hele tatt å kunne begynne å tenke på gjenåpning».

Men statsminister Erna Solberg gjør ikke alltid som Helsedirektoratet sier. Hun har tenkt. Onsdag redegjorde hun for tankene sine i Stortinget.