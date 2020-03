I skumle tider er det fristende å rope på den sterke mann, han som bare kan skjære gjennom og ta beslutninger. Den handlekraftige, autoritære leder slipper å bry seg med nøling, vegring og forsinkende forbehold i demokratiske nasjonalforsamlinger.

Kanskje kunne et fagstyre ha vært noe. Et regime av eksperter, av folk som vet hva de snakker om, i stedet for en tilfeldig gjeng av folkevalgte representanter. Tanken var utbredt i mellomkrigstidens Europa.