Gjengitt med tillatelse fra Kari og Kjell Aukrusts stiftelse.

«Siste!» ropte Flåklypa Tidende i en dramatisk nyhetsmelding: «De gamle er isolert!»

Det var mange år før koronaviruset kom. I tørt, telegramaktig nyhetsspråk forklarte avisen hva som hadde skjedd:

«Umiddelbart etter at snekkermester Gulliksen hadde malt hovedtrappen opp til andre etasje på Krokryggen gamlehjem, grep Myrullbråten i et ubevoktet øyeblikk snekkermesterens malerkost og malte trappen ned til kjøkkenet. De gamle som befant seg på sine værelser i andre etasje, ble dermed isolert.»

Daglige doser av ufrivillig komikk

I dag ville tegneren, forfatteren og skaperen av Flåklypa Tidende, Kjell Aukrust, ha fylt 100 år. En samlet mediebransje må bøye seg i hatten. Fremsi en ubehøvlet takk. Skåle til begeret har nådd sin ytterste rand. Kjell Aukrust er en av den klønete mediebransjens aller største helter. Ja, det går nesten an å snakke om ham som en redningsmann.

Det gjøres mye godt arbeid av journalister. Ikke minst i krisetider som disse, tar mediebedriftene sitt samfunnsansvar på alvor og bringer viktig stoff ut til publikum.

Men med stor grad av sikkerhet, både i krise- og hverdagstider, kommer mediene også i fortsettelsen til å levere sine solide doser med språkfeil, faktafeil, navnefeil, misforståelser, feiltolkninger, surr og ufrivillig komikk.

Folk vil ha det!

Man kunne frykte at leserne en dag fikk nok. Men det vidunderlige, for bransjen, er at folk vil ha det! Tabbene og feilene i mediene er innarbeidet som en viktig del av den norske kulturarven. De er en kilde til overskudd og livsglede – og Kjell Aukrust skal ha sin store del av takken.

Kjell Aukrust sto i en stolt norsk tegne- og satiretradisjon. Alt fra 1899 hadde Aftenposten trykket Trangviksposten som en egen avis i avisen, skrevet av Jacob Hildisch.

«Et ubegavet publikum har krav på en dårlig redigert avis», fremholdt redaktør Syversen i Trangviksposten. Jacob Hildisch hadde fra første stund klare tanker om hvordan denne redaktørfiguren måtte være: «Ærlig, jovial og selvgod. Og dertil uvitende inntil det vidunderlige.»

Morten Uglum

Riksavis med bredt persongalleri

Trangviksposten hadde hovedstadskorrespondent, men holdt seg helst i Trangvik. Flåklypa Tidende, avisen med egen pakkedisk, ble i større grad en riksavis med et persongalleri fra alle kanter av landet. Flyttsamen Juri Filparsjärvi var fra Karasjok, fotgjenger Gudleik Knotten fra Ramstadsletta i Bærum, enkefru Engelschön Glad og den synske Mysil Bergsprekken begge fra Bjerregaards gate på St. Hanshaugen.

På redaktørkrakken satt Frimand Pløsen, «født med gulsott i 1907», assistert av en arbeidssky korrekturleser og sportsjournalist Melvind Snerken.

I animasjonsfilmen Solan og Ludvig – jul i Flåklypa (2013) ble Pløsen gjort til en ultratabloid pressepøbel på jakt etter klikk og likes i sosiale medier. Mer til ettertanke er likevel den opprinnelige Pløsen-figuren i Aukrusts egne bøker.

Pløsen er en sann mester i bruk av journalistenes språk og sjargong på saker av uviktig karakter: «Vinterballet med papirhatter i meierisalen i Slidre fredag ble ikke den suksessen som festkomiteen hadde håpet på forhånd.» Pløsen og hans avis klarer også mesterlig å parodiere de mange sjangrene i journalistikken, de som så altfor lett blir borte i moderne nettjournalistikk.

Elegant veksling mellom saker

Den scrollende telefon- og nettavisleser har trøbbel med å se forskjell på en nyhetssak og en magasinsak. Men i Flåklypa Tidende veksles det suverent mellom det store sensasjonsoppslaget, den presise notis, den pompøse lederartikkel, det særlig ubehjelpelige leserinnlegget.

Flåklypa hadde plass til kunngjøringen. Etterlysningen. Korreksjonen. Vekslingen mellom høykultur og lavkultur. Redaktør Pløsen var like nådeløs mot den ambisiøse Volda-dikteren Hallstein Bronskimlet som han i spalten «Humoranalyse» var mot vitsefortelleren Olram Slåpen fra Knøsesmuget i Bergen.

Gjengitt med tillatelse fra Kari og Kjell Aukrusts stiftelse.

Viktig sludder nettopp nå

I et folkehelseperspektiv er Flåklypa Tidende blant de viktigste aviser i landet. Godt å vite er det også at de gamle på Krokryggen klarte seg fint i isolasjon.

«De innestengte vil inntil malingen i begge trappene tørker få maten brakt opp på rommet ved hjelp av branntau», het det i en redegjørelse fra kjøkkenpersonalet og bestyrerinnen Barbro Kjølstad.