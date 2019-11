Da Storbritannia stemte for å forlate EU for tre og et halvt år siden, var det naturlig for en nordmann med base i London å undre seg over hva konsekvensene kunne bli for den norske Europa-tilknytningen.

Umiddelbart etter britenes valg tok noen blant de sedvanlige kjenningene – Nei til EU, Senterpartiet og den harde venstresiden – til orde for at vi skulle kvitte oss med EØS-avtalen, og følge storebror over Nordsjøen bort fra tett EU-tilpasning og mot en løsere frihandelsmodell. Kunne dette føre til en seriøs revurdering av EØS, spurte jeg meg selv da. Og i så fall, kunne det i sin tur føre til en ny EU-debatt?