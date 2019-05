Radikal åpenhet er veien å gå for journalistikken

Journalistene er under angrep. De jobber i en forretningsmodell som har feilet for en offentlighet som ikke vil ha dem i et politisk klima som stiller grunnleggende spørsmål om hvordan de ser verden og med en politisk leder som har utropt dem til «the enemy».

Slik beskriver sjefredaktøren i Columbia Journalism Review, Kyle Pope, tilstanden i amerikansk journalistikk akkurat nå.

Han forklarer noe av elendigheten med at journalister altfor lenge har trodd at vi har en unik tilgang til selveste sannheten. Hvis andre ikke ser det eller vil akseptere det, finner vi journalister likevel nok forklaringer til å forsvare våre publiseringer.

Men nå er vi under press.

Aftenposten

Før gikk vi et evig samrøre på Tostrupkjelleren

«Jeg savner de helt geniale og ustyrlige journalistene som var før», sa en bekjent til meg denne uken. Dem vi beundret for å brøyte seg vei gjennom menneskemengder til kilden og stille revolverspørsmål, som hadde innpass overalt, som beveget seg i et evigvarende samrøre av politikere og journalister på Tostrupkjelleren og andre utesteder, og som ble dyrket som de hardtslående heltene de var.

Men beskrivelsene av hvordan journalistene har endret seg, er egentlig bare et bilde man kan kose med i godt lag. For journalistikken står i mye større utfordringer enn at den har mistet de ustyrlige.

Samrøret på bakrommet er løftet ut i offentligheten, og det strekker seg til mer enn hvem journalistene omgås. Folk vil vite hvorfor vi velger den ene saken fremfor den andre. De vil vite hvorfor vi velger noen kilder, og hvorfor vi velger bort andre. Hvorfor vi navngir en som er dømt for økonomisk kriminalitet og ikke en overgriper. De vil vite hvorfor vi bruker tid på å rette opp feil, og hvorfor vi gjemmer bort korrigeringene våre. De vil vite hvordan vi styrer etter våre egne etiske retningslinjer.

Vi tar bitte små skritt mot mer åpenhet, men det vil neppe holde til å bevare tilliten. Jeg tror vi må gjøre mye mer.

Morten Uglum

Vi må tåle å bli ettergått

Kyle Pope skriver at journalistikkens neste store prosjekt må være å avsette seg selv som forvalter av den eneste sannhet. For oss som driver med journalistikk i Norge, betyr det at vi må være villige til å lete etter nyanser, forklaringer, kontekst, motstand og gi leserne fullt innsyn i alle sider av sakene vi skriver om. Journalistikken må se til høyre og venstre og være oppriktig interessert i å få frem mange perspektiver, rett og slett fordi debattene blir bedre av det.

Journalistikken må også forberede seg på å bli ettergått. Norske medier har drevet kritisk journalistikk mot hverandre denne våren. Mediene blir filleristet i kommentarfeltene til Resett. Journalistenes tweets og likes blir kartlagt i detalj for å avdekke om vi er så balanserte som vi gir uttrykk for.

Vi klarer heller ikke særlig godt å bekjempe inntrykket av det eksisterer et samrøre mellom journalister og politikere i Oslo. Men alt dette må det være orden på når vi skal diskutere metodene våre offentlig.

God og grundig og etterrettelig journalistikk vil overleve med radikal åpenhet. Det eneste vi risikerer, er at den blir bedre.