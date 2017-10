Hege Storhaug har et mareritt. Bør hun ikke prøve å unngå at det blir virkelighet?

I en av Norges mest leste/delte/underlige saker i helgen skrev Hege Storhaug at det er blitt plassert ut «koranklosser» foran Oslo City. Mest av språklig interesse leste jeg saken, og forsto at det dreier seg om betongsperringer som skal hindre kjøretøy i å komme gjennom.

«Vi henvendte oss til informasjonsavdelingen på Oslo City for å få bekreftet/avkreftet vår mistanke om at dette er islams terroravtrykk i hovedstaden,» skrev Storhaug. Tre avsnitt senere har Oslo City på ingen måte bekreftet det. Men det biter ikke på Storhaug.

Bilterror øker

Betongklossene er selvsagt plassert der av sikkerhetsårsaker. De siste årene har det vært mange terrorangrep med bil i Europa, for eksempel i Nice, Berlin, London og Stockholm. IS har oppfordret til slike terrorangrep over hele kloden, og de vil fortsette å komme. Det må bekjempes. Det tror jeg de aller fleste er enig i, uavhengig av religiøs tilknytning. Og det er egentlig poenget. Hva bør vi frykte, rasjonelt sett?

Terroren i Europa er kortreist. De siste årene har terroristene stort sett vært unge menn, muslimer eller konvertitter, som ikke opplever seg som en del av samfunnet og heller ikke har tillit til det. De blir enkle ofre for radikalisering. Hvordan skaper vi slike miljøer? Jo, vi vanskeliggjør integreringsarbeidet med å slå ned en kile mellom «oss» og «dem». Vi mistenkeliggjør og generaliserer. Akkurat slik Hege Storhaug og HRS gjør. Det er det mest absurde med dette. Storhaug er livredd for radikalisering. Jeg mener at hun er en betydelig bidragsyter til det.

For all del, det er helt legitime grunner til å ønske en restriktiv innvandringspolitikk. Jeg mener ikke å bagatellisere hverken de mange utfordringene ved innvandring eller terrortrusselen, jeg mener bare at Storhaug og HRS heller bensin på bålet som mange gode krefter i samfunnet gjør mye godt for å slukke.

Galt om europeisk terrorhistorie

«En dag sitter vi der og tegner og forklarer for barnebarn hvordan det var å leve i et fritt Europa i perioden 1960 til om lag år 2000,» skriver Storhaug.

Ser hun på terrorstatistikken for Vest-Europa i den perioden, vil hun se at det var mye mer terror da, fra ikkemuslimske grupperinger som IRA og ETA. Og til slutt, ettersom Storhaug er så opptatt av norsk samfunnsutvikling, vil jeg minne om at Behring Breivik i sitt såkalte manifest beskrev et idealsamfunn med en kristen identitet, han ville gi den kristne kirken politisk makt, deportere muslimer som ikke vil konvertere til kristendommen og så videre. Statistikken for terror i Norge tilsier derfor at disse betongklossene bør kalles «kristenklosser».

Det er ingenting galt med at Oslo City tar sikkerhet alvorlig. Tenk om noen hadde satt ut kristenklosser rundt regjeringskvartalet før terroristen kjørte inn der og tok livet av åtte mennesker – et av dem min venn.

Ja til antiradikaliseringsarbeid, ja til innvandringsdebatt, ja til kultur- og verdidebatter. Kom med det. Men ærlig talt – ikke på dette nivået.