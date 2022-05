«Skyter han etter meg?»

Inge D. Hanssen Rettskommentator

40 minutter siden

Pilen på veggen vitner om dramatikken som utspant seg i Kongsberg i oktober i fjor. Det tok tid før politiet og publikum skjønte alvoret.

HOKKSUND (Aftenposten): Espen Andersen Bråthen vil ikke forklare seg lenger. Det betyr ikke så mye.

En kvinnelig ansatt ved Vinmonopolet i Kongsberg er først i rekken av fornærmede som forklarer seg for Buskerud tingrett.

Espen Andersen Bråthen er tiltalt for drapsforsøk etter at han sendte av gårde to piler mot henne utenfor garasjen til Coop-butikken. Han er også tiltalt for forsøk på drap mot ti andre personer.