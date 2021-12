Går det an å ha visjoner på norsk?

Noen vil skape noe fint, men så sables det bare ned.

Majorstuen stasjon. Det tenkes visjonært om den.

Nå nettopp

Antagelig er det for lett å raljere over visjoner. For fristende å hefte seg ved de sære detaljene i stedet for de store vyene.

Medlemsforeningen Oslo Science City vil skape et verdensledende innovasjonsdistrikt mellom Frognerparken og Gaustad. En 150 siders mulighetsstudie ble presentert om dette, med Universitetet i Oslo og Helse sørøst som de tyngste aktørene bak.