For mange, for naive, for lenge

Nå nettopp

Vladimir Putins brutalitet var synlig lenge før Butsja. Men det passet bedre å håpe at det skulle gå over.

Bildene og fortellingene fra Butsja ryster verden. Verden har – uhyggelig nok – trolig bare sett et lite glimt av grusomhetene.

Også i andre områder i Ukraina har russiske styrker gått frem med hensynsløshet og vold. Fredag bombet Russland en togstasjon som brukes for evakuering av sivile. Russerne herjer fremdeles sørøst i landet. Slaget om Mariupol er ikke over. Mye tyder på at Russland forbereder en ny offensiv.

