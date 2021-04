Vi våkner til nye smittetall hver dag. Men hva forteller tallene oss?

Daglige smittetall kan i verste fall gi en feilaktig oppfatning av situasjonen.

Det er vanskelig å si hvor mange som er blitt smittet av koronaviruset i Norge. Hvilken statistikk gir et mest riktig bilde av smittepresset i samfunnet? Foto: Stein Bjørge

Det plinger i telefonen på nattbordet rett over kl 6 hver morgen. Det er ikke vekkerklokken. De daglige nyhetsvarslene om antall nye registrerte smittede begynner å tikke inn. Onsdag morgen: «900 nye smittetilfeller – 314 i Oslo.» Torsdag morgen: «933 nye smittetilfeller – 292 i Oslo.» Fredag morgen: «878 nye smittetilfeller i Norge.»

Selv om man er lei av pandemien, trekkes lesere mot tallene. I tallene jaktes det på svar om smitteutviklingen.

Men gir disse tallene egentlig et godt svar på det?

De ferskeste tallene

Det er vanskelig å si hvor mange som er blitt smittet av koronaviruset i Norge, og det siste året har vi jevnlig diskutert hvilke data som gir det beste bildet.

De kjappest tilgjengelige dataene, er de daglige smittetallene fra FHI.

Aftenposten har, som andre medier, fulgt dagstallene tett, og vi rapporterer dem jevnlig. De er sentrale i det offentlige ordskiftet og en viktig brikke i det totale bildet, men å fokusere hardt på dagstallene alene, kan i verste fall gi et feilaktig bilde av situasjonen.

Smittehopp?

Et eksempel: 2. mars rapporterte en rekke medier (inkludert Aftenposten) at det var registrert 729 koronasmittede i Norge dagen før. Dette var det høyeste registrerte smittetallet siden januar.

Det er ikke feil. Men i ettertid viser FHIs tall at antall meldte covid-19-tilfeller med prøvedato 1. mars, er 550. Resten testet positivt andre dager, men ble altså først registrert i systemet 1. mars.

Årsaken kan ligge i treghet rapporteringen eller etterslep etter helg. Det krever presisjon i nyhetsdekningen.

Sammenstilte data

Myndighetene følger en rekke ulike indikatorer når situasjonen skal bedømmes. Aftenposten rapporterer jevnlig dagstall, men vi søker å presentere dem sammenstilt med andre data og i kontekst.

Vi har også dimensjonert ned fokuset på de daglige tallene. Vi sender ikke pushvarslinger på mobilen hver morgen. Vi legger det ikke som vår hovedsak hver morgen. Dagstallet ligger ikke i vår koronagrafikk på fronten.

På ap.no har vi samlet en rekke datakilder som kan gi et bilde av utviklingen når de sees i sammenheng. Dagstallene presenterer vi her i et snittall for de siste syv dagene, sammenlignet med syvdagssnittet for to uker siden.

Innleggelsestall

På forsiden av ap.no fokuserer vår grafikk på antall sykehusinnlagte og intensivpasienter. Vi mener feilkildene er færre her. Det er færre skjulte tilfeller av alvorlig sykdom som følge av covid-19. Man holder seg ikke hjemme med alvorlig sykdom. Kriteriene for å bli innlagt på sykehus er tilnærmet like i hele landet.

Av en rekke usikre indikatorer, mener vi innleggelsestall sier mest om smittepresset akkurat nå. Men dette diskuteres løpende.

Etter hvert som risikogrupper er vaksinert, vil trolig dette tallet heller ikke gi et reelt bilde av smittetrykket i den yngre delen av befolkningen, som har mindre risiko for alvorlig sykdom. Eller: Et hissigere mutert virus kan potensielt gi mer alvorlig sykdom og høyere innleggelsestall, uten at smitten er mer utbredt i samfunnet.

Vi er ikke ferdig med diskusjonen.