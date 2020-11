Det sviktet i Grubbegata. Skal det svikte igjen?

Raymond Johansen gjør nesten samme feil som Aftenposten gjorde i 2007.

Y-blokken er revet. Men nå er usikkerheten stor om hva som vil bli bygget i det nye regjeringskvartalet. Jan T. Espedal

Ingen kan beskylde Oslos byrådsleder, Raymond Johansen, for å ta lett på erfaringene fra terroren 22. juli 2011. Den gang var han partisekretær i Arbeiderpartiet. Han sto midt i smerten og sorgen.

Derfor er det ikke rart at reaksjonene ble sterke på en uttalelse fra kommunalminister Nikolai Astrup i NRKs Politisk kvarter torsdag. De diskuterte det nye regjeringskvartalet. Astrup viste til at hensyn til sikkerhet ikke var tatt på alvor før terroren. Og at Johansen var «i ferd med å ønske seg den samme feilen en gang til».