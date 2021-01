Korona, vold og løgner: Slik var Trumps vei mot statskupp

Trump forsøkte å hindre en lovlig valgt regjering i å ta makten. Det var mye som pekte frem mot kuppforsøket det siste året.

Foto: J. Scott Applewhite / AP

17. jan. 2021 19:30 Sist oppdatert nå nettopp

Donald Trump blir stilt for riksrett for andre gang. Det er første gang i historien dette har skjedd med en amerikansk president.

Det er riktig og viktig at stormingen av Kongressen får konsekvenser. For det første er det nødvendig for å hindre at noe slikt skjer igjen. Men det er også helt avgjørende for å erkjenne og forstå hvordan det kunne hende.