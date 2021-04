En kort historie om surr og rot

Mitt favorittkapittel i koronakommisjonens rapport? Jeg holder en knapp på kapittel 27.

Tegning: Marvin Halleraker

Nå nettopp

Det var mars 2020, og situasjonen var denne:

Helt og fullstendig overraskende var verden rammet av en pandemi. Altså akkurat hva Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap så sent som året før hadde advart om at var svært sannsynlig og kunne være svært skadelig.