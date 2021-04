Skal bypartiet SV glemme byen?

Det er by mot land på SVs landsmøte i helgen.

– Køen av mennesker foran fattighuset i Oslo er blitt et symbol på Forskjells-Norge under pandemien, sa SV-leder Audun Lysbakken i sin landsmøtetale fredag. Men omtale av ulikhet i byene kan ryke ut av partiprogrammet. Foto: Terje Pedersen, NTB

24. apr. 2021 15:07 Sist oppdatert 9 minutter siden

Distriktsbølgen i norsk politikk slår også inn i SV. I mer urbane strøk av partiet er det uro for at den skal bli for kraftig. Søndag ligger det an til et by mot land-oppgjør når partiets nye program skal behandles.

SV-leder Audun Lysbakken manet i sin landsmøtetale fredag til kamp mot forskjeller. Forskjellene er spesielt store i de største byene. Det er også der opphopningen av ulike levekårsutfordringer er størst.