Mye tyder på valgskred. Men demokratene tør fortsatt ikke tro på Biden-seier.

Deleleh Foye (55) har bare stemt én gang før – på Barack Obama i 2008. Denne gangen fikk hun hjelp av Erin Durkin (t.h., 38) til å bli kjørt til valglokalet. Foto: Bjørge, Stein

DURHAM, NORD-CAROLINA (Aftenposten): Sjokktapet i 2016 gjør at mange tar forbehold, selv om mye taler for seier til Demokratene tirsdag.

– Jeg er så engstelig og nervøs. Så jeg følte at jeg bare måtte gjøre noe, sier Erin Durkin (38).

Hun sitter i en grå stasjonsvogn utenfor en skole i Nord-Carolina og venter på to vilt fremmede mennesker. Erin har kjørt dem til hit slik at de skal få forhåndsstemme.

Den 38-årige advokaten er en av mange frivillige som tar med folk uten egen bil til stemmelokalene. Hun forteller at det får henne til å føle seg nyttig i en tid preget av usikkerhet og avmakt. Dessuten vil hun forsikre seg om at alle som vil får stemme. Selv er hun demokrat, men tilbudet gjelder for alle.

– Jeg kjører faktisk veldig mange som aldri har stemt før. Mange av dem er godt voksne folk i 40–50 årene. Men denne gangen vil de delta, forteller Erin.

Hjemmesitterpartiet har lenge vært USAs største. 45 prosent av den stemmeberettigede befolkningen deltok ikke i valget i 2016. Men denne gangen ser ting ut til å være annerledes. Det går mot ny deltagerrekord. Over 80 millioner har allerede stemt i skrivende stund.

Høy deltagelse og mange forhåndsstemmer er en klar fordel for demokratenes kandidat Joe Biden. De fleste ville trolig ha spådd en klar seier hvis det ikke var for Trumps overraskende comeback i 2016.

– Jeg tror veldig mange skjønner at dette er et viktig valg. De skjønner at det må være et klart og tydelig resultat – at det ikke er noen spørsmål om hvem som er vinneren, sier Erin.

Men til tross for at både meningsmålinger, oppmøte og hennes egne observasjoner tyder på brakseier til Joe Biden tirsdag, tør ikke Erin tro på det.

– Vi husker jo 2016, sier hun.

Solid ledelse

Erin er langt fra den eneste som ikke våger å tro at det går mot seier neste tirsdag. Analytikere og mange demokrater opererer med samme forbehold: det ser bra ut for Biden, men «husk på 2016».

Mye er likevel annerledes enn for fire år siden. Joe Biden har beholdt en solid ledelse over Donald Trump gjennom hele året på meningsmålingene. Nå er det bare få dager igjen til valget, og tallene holder stand.

Meningsmålerne har dessuten forbedret sine metoder betraktelig de siste fire årene, og det er flere som tar pulsen på vippestatene.

Mange har allerede stemt. Det ser også ut til å være langt færre velgere som ikke har bestemt seg enn sist. Den gangen stemte mange av dem på Trump de siste dagene.

Biden leder i de fleste vippestatene, inkludert her i Nord-Carolina. Noen mener til og med at han kan ha en mulighet til å vinne stater som Texas og Georgia. Tidligere kongressmann og presidentkandidat Beto O’Rourke sier til Politico at han er skuffet over at Biden ikke har besøkt Texas. Delstaten er USAs nest mest folkerike delstat, og har 38 valgmenn.

Texas ble nettopp flyttet fra «trolig Trump» til «uavklart» av nettstedet Cook Political Report. De påpeker at Trump nå må vinne alle vippestatene rangert som «uavklart» for å få nok valgmenn til å vinne.

Det er tydelig og sterk støtte til Biden Harris i dette området av Nord-Carolina. Foto: Bjørge, Stein

Hva kan Trump vinne på?

Det er imidlertid ikke alle som er like sikker på at Trump vil gå på et nederlag. Noe informasjon taler til presidentens fordel:

Trump ser overraskende ut til å ta en større andel av svarte og latinostemmer enn han gjorde i 2016. Det gir ham en fordel han ikke hadde for fire år siden. Til gjengjeld ser Biden ut til å kapre flere hvite og flere eldre velgere enn Hillary Clinton.

Trump vant sist ved å mobilisere til svært stort oppmøte i «sine» områder. Han gjør det samme denne gangen. Trump driver en mye mer aggressiv valgkamp enn Biden, med hyppige folkemøter. Det ser ut til å ha en effekt i blant annet Florida.

Koronasituasjonen gjør at prognoser kan være mer usikre enn tidligere, fordi man ikke vet hvor mye det vil påvirke oppmøte på valgdagen.

Kan bli værhane

Likevel er det vanskelig å tro at Trump kan klare å hale dette i land nok en gang. Biden har nå altså en knapp ledelse selv her i Nord-Carolina. Delstaten vil være en av de første som rapporterer et resultat av betydning på valgnatten. Det kan fortelle mye om hvilken retning valget tar.

Nord-Carolina har 15 valgmenn. Det vil være svært vanskelig for president Trump å vinne valget dersom han taper her.

Utenfor valglokalet i Durham kommer Deleleh Foye (55) ut etter å ha avlagt sin stemme. Hun er 55 år men har bare stemt én gang tidligere. Det var da president Barack Obama vant i 2008.

Nå har hun fått skyss av Erin for å stemme igjen. Hvorfor denne gangen?

– Jeg vil bare ha en president som er bedre. Det er så enkelt som det, sier Deleleh.

