Men den trenger mer av både folkelighet og folkeskikk.

Knut Olav Åmås

To aviskommentatorer basert i Nord-Norge kom nylig med stikk motsatte diagnoser. «Den frie samtalen er i fare», skrev politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys. «Den frie samtalen lever i beste velgående», svarte Egon Holstad, kommentator i avisen iTromsø.

Hvem har rett? Begge.

Holstad griper det store bildet og ser at vi stort sett har en fri og privilegert debattsituasjon. Fjellheim har presise poenger om farene som truer den frie samtalen, som boikott og ekskludering av kontroversielle meninger.

Det er en absurd påstand

Så hva er de sterke og svake sidene ved norsk samfunnsdebatt? Her er tre punkter:

1. Vi har en god samfunnsdebatt, men den blir ofte for topptung.

«Offentligheten er død», skrev mediestipendiat Tellef Raabe i Cambridge i en kronikk i Aftenposten 30.9. i fjor. Det er en absurd påstand. Nordmenn har hverken felles plattformer, fungerende debattflater eller delte nyhetsvaner, fortsatte han. Det er like feil.

12 norske medier har flere enn 250.000 lesere hver eneste dag, VG er det største med 2,4 millioner. Mange medier har store debattflater som blir mye lest, og det er fortsatt faktisk etablerte medier som setter flest dagsordener i sosiale medier.

Dette lille landet har ca. 220 aviser og to gode allmennkringkastere. Men innholdsmangfoldet kan bli større, konsensussamfunnet Norge preger også mediene. Blinde flekker og noe ensretting i mediedekningen er et problem.

Tetter seg til med blytunge folk

Tilliten til redaktørstyrte medier er likevel stor, men mediebrukerne sliter tungt med falske nyheter og desinformasjon på nettet generelt, fortalte Medietilsynet torsdag.

Behovet for å regulere teknologigigantene og de sosiale mediene er et tema for seg. De uredigerte debattene der er tidvis preget av mørke tendenser det siste tiåret, også siden den høyreekstreme terroren 22. juli 2011.

Stort sett fungerer de imidlertid svært bra. Du kan lære mye og får virkelig brynt deg hvis du vil. Norge har en frisk debattkultur som er ganske egalitær, åpnere og mer «nedpå» enn i noe land jeg kjenner til. Det jaktes på nye stemmer, annerledes penner, vanlige folk, unge mennesker og representanter for alt mulig.

Likevel tetter det seg altfor ofte til med blytunge folk fra samfunnselitene – generalsekretærer, direktører, redaktører og toppolitikere. Det skaper bedrøvelig mange forutsigbare pingpong-debatter, blottet for nye innsikter.

En dyp, ny irrasjonalitet

2. Vi kan diskutere på tvers av dype forskjeller. God samfunnsdebatt er preget av en rasjonalitet som er det mest verdifulle vi har. Den er fri, åpen, kritisk og uredd. Men samfunnsdebatten er hverken ufeilbarlig eller ufarlig.

Ideer kan endre virkeligheten på godt og vondt. Offentligheten er en arena der vi skal og må møte både det vi hater og det vi elsker, det tannløse og det sterkt omstridte. Men vi må mobilisere mengder med motstand og kritikk hvis potensielt farlige ideer skal slippe til. Det skorter det ofte på.

Hvorvidt vi greier å diskutere på tvers av forskjeller i et sprikende samfunn, forutsetter dessuten at vi får bukt med en dyp, ny irrasjonalitet vi har sett i det siste: den manglende troen på at debatt er mulig tross svære ulikheter. Hvem du er blir viktigere enn hva du sier. Vi kan ikke forstå hverandre, hevder mange, for du må ha en spesiell identitet for overhodet å kunne diskutere det eller det.

Dette er en sterkt irrasjonell tendens. Alle har vi hvert vårt utgangspunkt. Dét er ingen barriere for at vi kan diskutere heftig og saklig med hverandre. Vi må være mindre opptatt av hvem som skal få si hva, mer av å gå rett i strupen på selve sakene.

Ingen søndagsskole for sarte sjeler

3. Ordskiftene må bli bredere og mer saklige. Samfunnsdebatten må bringe reelle motsetninger sammen og sørge for at de virkelig kommuniserer og ikke bare markerer forutsigbare posisjoner – på tvers av miljøer, generasjoner, sosiale, økonomiske og geografiske skiller.

Debatten er for elitistisk, ikke minst når det gjelder sosial bakgrunn. Offentligheten bør speile norsk virkelighet bedre. Det gjelder også minoriteter av mange slag, hundretusener av arbeidsinnvandrere og ikke minst de tre fjerdedeler av befolkningen som ikke har høyere utdanning.

Redaksjonene har et stort ansvar her, men det er også nødvendig med egen oppdrift for å komme ut i offentligheten. Ta ordet aktivt og offensivt, ikke sitt og vent på at noen skal gi deg det. Offentligheten er og vil være et tøft sted. Den blir aldri noen søndagsskole for sarte sjeler. Trakassering, hat og polarisering i debattfeltet skremmer imidlertid altfor mange gode folk vekk. Det er en trussel særlig for en del utsatte kvinner og minoritetspersoners ytringsrom.

Vi trenger filosofen Arne Næss´ saklighetsnormer. Prøv å ikke forvrenge og tolke ting i verste mening, men å skjønne den du er uenig med, for å kunne argumentere kraftfullt imot. Ellers blir det skinndebatt som ikke overbeviser noen, men bare overtaler med makt.

Samfunnsdebatten virker

Det var mine tre punkter. Offentligheten er det motsatte av «død». Det offentlige ordskiftet i Norge virker faktisk. Og det må sies oftere. Samfunnsdebatten påvirker beslutninger gjennom kritikk og uenighet, og vi har problemorienterte og realitetsnære diskusjoner. Det gjelder følsomme temaer som det jeg kaller de tre i-ene – innvandring, integrering og islam – men også kjønn og likestilling, klima og miljø, barnevern og vaksiner.

Offentligheten er vital – mellom ytterkantene som kaprer for mye oppmerksomhet og trakasseringen som fører til at utsatte personer ikke orker å delta. Samfunnsdebatten trenger likevel både å dyrke sterkere folkelig representasjon og å arbeide for mer folkeskikk.

Det er nok en oppgave uten ende.