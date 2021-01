Advokaten har hatt en svært rotete og uvanlig advokatvirksomhet. Spørsmålet er om den er straffbar.

Aktor vil at advokat Abdelilah Saeme dømmes til fengsel i ti måneder.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Inge D. Hanssen (rettskommentator)

29. jan. 2021 16:48 Sist oppdatert nå nettopp

Kort om saken:

Advokat Abdelilah Saeme er siktet for grov korrupsjon, grovt bedrageri og brudd på tolloven og bokføringsloven

Påtalemyndigheten mener at Saeme som forsvarer i en narkotikasak, mottok penger fra klienten mot å sørge for at han ved hjelp av bestikkelser skulle bli frifunnet i straffesaken.

Tiltalte nekter straffskyld og sier at han bare har oppbevart pengene for sin klient.

Saken mot Saeme har denne uken gått over fire dager i Oslo tingrett.

Aktoratet mener at advokat Abdelilah Saeme må dømmes til fengsel i ti måneder. Han må dessuten fradømmes retten til å opptre som offentlig oppnevnt forsvarer.

Forsvarerne har lagt ned påstand om at Saeme må frifinnes.

Godt planlagt handling

I begrunnelsen for straffepåstanden hevdet politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen at det er klart skjerpende at Saeme grovt har utnyttet sin stilling som offentlig oppnevnt forsvarer for en heroindømt 47 år gammel nigerianer.

Advokaten avtalte at han skulle få 10.000 euro for å få klienten frifunnet. Han mottok 5000 euro som delbetaling, et beløp han tok imot i form av kontanter fra en stråmann i Hamburg. Aktor hevder at Saemes formål var egen vinning, og at handlingen var godt planlagt for å skjule spor.

Klart profittmotiv

I skjerpende retning legger aktor vekt på at forsvarerens opptreden er egnet til å svekke tilliten til advokatstanden og rettsapparatet. Han utnyttet en person i en vanskelig livssituasjon og hadde et klart profittmotiv over tid.

Utgangspunktet for straffutmålingen er etter påtalemyndighetens oppfatning fengsel i halvannet år. Tiltalte skal imidlertid ha rabatt for den lange tiden som er gått og fordi han idømmes rettighetstap. Etterforskningen har pågått siden 2014.

Dermed lander man på fengsel i ti måneder.

Hovedbeviset

I prosedyren om skyldspørsmålet pekte statsadvokat Carl Graff Hartmann på at hovedbeviset mot Saeme er opptaket klienten gjorde av en samtale de to hadde i fengselet etter at nigerianeren ble dømt i tingretten. Her fremgår det at Saeme aksepterte et tilbud om 10.000 euro for å sørge for at klienten ble frifunnet for oppbevaring av to kilo heroin.

Sett gjennom aktoratets briller er Saemes forklaring ikke troverdig og tilpasset – han nektet å la seg avhøre av politiet før han fikk innsyn i saksdokumentene. I retten hevdet Saeme at han glemte å tollklarere pengene da han kjørte inn i landet via Svinesund. Euro-sedlene la han i safen på kontoret. De ble aldri bokført.

– Dette peker åpenbart mot at han ville skjule sine spor, hevdet statsadvokaten.

Kan ikke dømmes

Ikke uventet har forvarer John Chr. Elden et annet syn på saken enn aktoratet. Forsvareren mener at det bevismessig ikke er grunnlag for å dømme Saeme for grov korrupsjon. Skulle retten mot formodning ha et annet syn på bevisene, så kan faktum likevel ikke rammes av korrupsjonsbestemmelsen i straffeloven.

Når det gjelder faktum, går Elden i rette med aktor og hevder at påstanden om at Saeme skulle bestikke noen for å få klienten frifunnet, er falt bort underveis. Det er ikke bevismessig holdbart å hevde noe slikt.

Ingen mistenkelig reise

Elden avviser dessuten at det er noe mistenkelig ved Saemes reise til Hamburg sommeren 2013. Hovedformålet med reisen var å prøve en Porsche han vurderte å kjøpe, og i denne forbindelse hentet han noen penger for klienten. Han tok pengene med hjem til Norge og la dem i safen.

– Det er ikke grunnlag for å hevde at pengene tilhørte Saeme; han hadde ikke noe eierskap til dem. Han tok vare på dem for klienten, og da klienten ba om det, overførte han dem til stråmannen i Hamburg via bank. Det er ingen spor etter en korrupsjonshandling, hevdet forsvareren.

Svært rotete advokatvirksomhet

Dersom Abdelilah Saeme dømmes etter tiltalen, er det opp til advokatbevillingsnemden å vurdere om han skal fratas bevillingen som advokat. Det er ikke et spørsmål tingretten skal ta stilling til. Bevillingen er i dag suspendert i påvente av rettens dom.

For oss som har fulgt hovedforhandlingen, er det liten tvil om at Saeme har stått for en svært rotete og uvanlig advokatvirksomhet. Dommer Kim Heger karakteriserte den selv som sjuskete ved avslutningen av rettssaken.

Spørsmålet er om virksomheten er straffbar, og det er nettopp det Heger og hans to meddommere skal vurdere.