Hadde Erna Solberg vært direktør i Innovasjon Norge, og ikke statsminister, hadde det nok vært lettere. Da kunne hun ha skrønt i vei om regjeringens prestasjoner under mottoet «Man kan ikke annonsere seg til oppmerksomhet lenger, man er nødt til å fortelle en god historie», som Innovasjon Norge-direktør Bente Bratland Holm forklarte reklamestuntet på Sommarøya med.

Men i motsetning til Innovasjon Norge kan ikke Solberg bare finne på gode historier.

De må være sanne også.

Sanne, dårlige historier

Der regjeringen Solberg befinner seg nå, hjelper det ikke engang med sanne, gode historier. De sanne dårlige historiene trumfer alt.

Dermed kan Solberg bruke 98 prosent av sin oppsummerende pressekonferanse til å minne om at det går bra med sysselsettingen, veksten, skoleresultatene, reformene og fotballjentene.

Men det som står igjen er historier om abort, bompenger og strekk i regjeringslaget.

Krise i Bergen

Det hadde vært fint om regjeringen kunne skylde på andre, pressen for eksempel, som bare skriver om problemene. Men det er vanskelig å komme utenom at statsministerens eget parti er i ferd med å synke ned til historisk bunnivå i Solbergs hjemby Bergen. Forklaringen? Bompenger.

Tidligere Høyre-velgere flykter til bompengepartiet FNB. Bergen Høyre konkurrerer med Venstre på lojalitetsmålinger – og det skal nesten ikke være mulig. Det er et symptom på at lekkasjen til fløypartiet ikke bare rammer Frp eller Ap.

Det er også vanskelig å komme utenom at mye av oppmerksomheten om regjeringen den siste tiden ikke skyldes kritikk fra opposisjonen, først og fremst. Det skyldes kritikk regjeringspartiene imellom, som når Venstre og Frp går i tottene på hverandre på alt fra bompenger til flyktningforlik. Og ikke minst skyldes det problemer innad i regjeringspartiene, som i saken om Frp og bompenger. Makan til demonstrasjon av maktesløshet, tapte saker og en vaklevoren regjering skal en lete lenge etter.

Trang fødsel

Erna Solberg har også rett i at flertallsregjeringens tøffe fødsel har gitt senskader. Hverken KrF eller Venstre har gått i regjering med entusiasme. Med unntak av de få i partiene som er engasjert i regjeringsarbeidet, synes de øvrige å lete etter grunner til at dette ikke var en god idé.

Erna Solberg kom omsider i mål med flertallsregjeringen, men prisen har vært høy. Solberg opplever for første gang i statsministerperioden at populariteten synker og forblir på et lavere nivå, blant annet på grunn av abortsaken.

Det kan godt hende at samarbeidet i regjeringen blir lettere av at den har flertall. Men det betyr ingenting hvis ikke velgerne ser at det gagner dem.

Det må skimtes som mer enn talepunkter i rituelle sommeroppsummeringer.