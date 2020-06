Monica Mæland (H) er en «no bullshit»-politiker.

Om ikke justisministerposten har vært preget av bullshit før henne, har den i hvert fall vært preget av rot. Syv Frp-ere har prøvd seg. Med varierende hell.

Det passet hennes gjennomføringsimage bra at hun fikk sendt ut mulla Krekar etter to måneder som statsråd, noe ingen av hennes forgjengere hadde fått til. Det var kanskje en tilfeldighet. Men det som ganske sikkert har fått lide av de hyppige skiftene, er de seige, litt kjedelige, men akk så viktige prosessene som krever utholdenhet og politisk gjennomføringsvilje.

Som for eksempel politireformen.

Den røde kluten er kastet

Stortingsmeldingen om saken som Mæland la frem i dag, for eksempel, er over ett år forsinket.

Til gjengjeld er den kort. Budskapet er enkelt: Politireformen var nødvendig, men ikke perfekt.

Begge deler er lett å si seg enig i. Først og fremst fordi 22. juli-terroren avdekket katastrofale mangler i beredskapen. Men nesten like viktig: Politiets evne til å forfølge digital kriminalitet måtte forbedres.

I dragsuget fulgte 115 lensmannskontorer og 15 politidistrikter. Regjeringspartiene insisterte likevel på å kalle den «nærpolitireformen». Denne røde kluten – altså navnet alene – kan nok forklare litt av Senterpartiets vekst.

Men nå er det slutt på snikksnakk. Mæland omtaler den konsekvent bare som politireformen.

I meldingen brukes «Nærpolitiformen» kun i fortid, og kun om tidligere politiske vedtak.

Mæland vedgår dessuten at dette er en sentraliseringsreform – ja, kanskje til og med for sentraliserende. Hun signaliserer nemlig at videre stillingsvekst i politiet skal skje «ute i distriktene».

Videre stillingsvekst

Videre stillingsvekst skal det nemlig være.

Ingen annen offentlig virksomhet har fått i nærheten av så mange nye stillinger som politiet, og politibudsjettet har økt med syv milliarder. Men målet om to politifolk pr. 1000 innbyggere er fortsatt ikke helt nådd.

Hvor er de blitt av, alle sammen? Jo, dette har gitt bedre kvalitet og økt kapasitet, sier Mæland.

Det første er kanskje riktig, men vanskelig å måle. Det man har tall for, som saksbehandlingstider og uoppklarte saker, viser negativ resultatutvikling.

Politidirektoratets analyse i fjor viste dessuten at den samlede etterforskningskapasiteten var svekket mellom 2013 og 2018. Og politiets responstid har økt de siste årene.

Man skal ikke se seg blind på tall, men man skal sannelig ikke se bort fra dem heller.

Politiet snakker om at kriminaliteten er mer omfattende og krevende å etterforske enn før. Og at politiet også tar tak i mye kriminalitet som glapp før – spesielt knyttet til det digitale rom.

Sannelig står det ikke også i meldingen at gjennomføringen av reformen «utfordrer straffesaksutviklingen». Altså er reformprosessen i seg en forklaring på de svake resultatene for reformen.

Etter planen skal politiet være ferdig reformert neste år. Det skulle vel bety at alle disse brysomme tallene vil se annerledes neste år, da.

Onkel reisende politi

Lenge skulle politireformens hovedgrep være et mer mobilt, bilkjørende politi.

Men når det kreves 18 årsverk for å bemanne en patruljebil døgnkontinuerlig, blir det ikke så mye fres rundt dette. I hvert fall ikke når flere patruljebiler skulle være en slags kompensasjon for dem som mistet lensmannskontoret sitt.

I Sverige bemanner de den samme patruljebilen med 12 årsverk, står det i meldingen.

Men dette vil ikke regjeringen gjøre noe med. Skal man opprettholde imaget som handlekraftig, må man kanskje velge sine kamper med omhu.

Selv ikke Monica Mæland våger å utfordre partene i arbeidslivet og deres turnusordninger.