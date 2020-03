Pete Buttigieg trakk seg fra demokratenes valgkamp søndag. Med ham forsvant også det lille håpet om at en ny generasjon skulle ta over roret hos det demokratiske partiet. Det er ikke tilfeldig.

Buttigieg var trolig under sterkt press fra Joe Bidens støttespillere. De argumenterer for at alle «anti-Sanders»-demokratene nå må samle seg om én kandidat og peker på Bidens store seier i South Carolina.