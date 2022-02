En løsmunnet ordfører fra bygda kan velte Viktor Orban

Den ungarske opposisjonens kandidat Peter Marki-Zay har en sjanse til å vinne valget, men kan han bruke den?

Maktskifte i Ungarn er likevel lite sannsynlig. Det er beklagelig også for EU.

Journalister som jobber for regjeringsvennlige medier, er «mentalt handikappet». En seier for opposisjonen vil være en «stor premie for EU». Opposisjonen mot Orban samler alt fra kommunister til fascister.

Den ungarske opposisjonens statsministerkandidat Peter Marki-Zay lar seg gjerne intervjue. Han tenker ikke alltid før han snakker, som eksemplene over viser.