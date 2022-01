Takk for lettelsene, men det skulle bare mangle

«Vi er inne i en ny fase», sa statsministeren – og lettet på tiltak som aldri burde vært innført.

11 minutter siden

Det er nå 35 prosent færre koronapasienter innlagt på sykehusene enn det var 16. desember. På forsiden av Aftenposten torsdag sa lederne av landets intensivavdelinger at regjeringen godt kan slakke litt på tiltakene for deres del. Nå finnes det dessuten mye mer kunnskap om omikronvarianten av viruset, og mange flere er vaksinert.

Vi er åpenbart inne i en ny fase. Statsministeren har rett i det. Og etter å ha levd under veldig inngripende tiltak i lang tid, er nok de fleste glad for at det kommer lettelser.