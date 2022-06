Kan en mann lede et kunstmuseum?

12 minutter siden

Kvinnene står sterkt på Nasjonalmuseet. Pressefoto fra 2019 da samarbeidet med kunstsamlerne Cecilie (t.v.) og Kathrine Fredriksen (t.h.) ble lansert. Mellom dem står museets samlingsdirektør Stina Högkvist (t.v.) og museumsdirektør Karin Hindsbo.

Kvinnene dominerer på kunstfeltet i Norge. I lengden er det kanskje et problem.

Nasjonalmuseets direktør er kvinne. Det samme gjelder for Henie Onstad Kunstsenter i Bærum, men der flytter Tone Hansen i høst til Bjørvika for å ta over Munchmuseet.

Kvinner sitter på direktørkontoret i de private museene Astrup Fearnley og Kistefos (Jevnaker). Dermed har alle store kunstmuseer i og rundt Oslo snart en kvinne som sjef. Med mindre en mann da sniker seg inn på Henie Onstad. Der er ansettelsesprosessen i gang.