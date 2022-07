Kjempeflott sommer kan bli ødelagt av kjempeflått

25 minutter siden

Vanlig flått er én ting. Kjempeflått er en annen ting.

Hyalomma marginatum. Det er bare å merke seg navnet med det samme.

«Nå ligg steinrøysa solvarm med fingerstrå» synger Prøysen, og i steinrøysa venter huggormen. Etter et ille huggormår i fjor er det all grunn til å frykte det verste også i år.

Langs kysten har flere varslet om store forekomster av brennmanet. En bestemor i Skudeneshavn hadde aldri sett så mange maneter som da hun tråkket seg gjennom hele dynger av dem på stranden på Sandholmen på Syre, melder TV 2. Havforskningsinstituttet sier det er for tidlig å konkludere med at 2022 blir et manetår, men det er lov å tenke sitt.