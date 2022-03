Kina kan bli krigens store vinner

15. mars 2022 20:36 Sist oppdatert nå nettopp

Vladimir Putin og Xi Jinping har møtt hverandre mange ganger.

Men da kan ikke Kina støtte Russland i krigen.

Denne uken skal amerikansk etterretning ifølge CNN ha plukket opp at Kina er åpen for å tilby Russland økonomisk og militær bistand i Ukraina. Hvis det stemmer, er det et dramatisk skifte i Kinas utenrikspolitikk. Det vil være å stille seg på linje med Russland – i direkte konfrontasjon med Vesten.

Jeg har brukt mesteparten av voksenlivet på å lære meg kinesisk og prøve å forstå dette enorme landet i øst. Ofte har jeg uttalt meg skråsikkert om hva som er Kinas strategi eller perspektiv. Så her er det på sin plass å si med en gang: Hvis Kina går inn i konflikten og forsyner Russland med penger og våpen, så kan jeg ikke forklare hvorfor. Jeg skjønner det ikke selv.