Lite fungerer for Theresa May | Frank Rossavik

Bildene vil forfølge Theresa May. Hun skulle fortelle Det konservative partiets landsmøte – og resten av landet – at hun har full kontroll og er enda fullere av ideer og pågangsmot.

Noen som har fått sparken, eller vil få det, hadde plassert slagordet «Building a country that works for everyone» på veggen bak henne. Mens May talte, falt den ene bokstaven etter den andre ned fra veggen. Det hjalp ikke at statsministeren var forkjølt, slet med stemmen og fikk flere hostekuler.

At en aktivist kom opp til henne med et velkjent skjema nye arbeidsledige skal fylle ut, ble det man på utenlandsk kaller overkill.

Hvor galt er det fatt? Det britiske arbeiderpartiet, Labour, leder på de fleste meningsmålingene. Dette til tross for at partiets leder, Jeremy Corbyn, inntil for et halvt år siden ble ansett å være en ren vits som statsministerkandidat.

Oversatt til norsk, står Corbyn nærmere Rødt enn SV. Mange av Labours medlemmer av Underhuset hadde kanskje stemt Høyre om de var vanlige velgere på denne siden av Nordsjøen. Britene ser altså ut til å ville ha et slikt parti til makten.

Handler det om mistillit til en statsminister som tror for godt om seg selv og et parti som har hatt makten for lenge (siden 2010)? Handler det om uroen britene føler for den forestående utmeldelsen av EU? Eller handler det om hva den tidligere avisen The Independent skriver på lederplass, «det enkle faktum at det nå finnes mange i Storbritannia som ikke tror på kapitalismen»?

«Den britiske drømmen»

The Independent, som er blitt et rent nettsted og eies av en russisk oligark, har mistet mye tyngde, men likevel: Uroen over vedvarende og økende sosiale forskjeller var åpenbart en viktig faktor både da et flertall stemte nei til fortsatt EU-medlemskap i 2016 og da Corbyn og Labour kom forbløffende nær seier ved parlamentsvalget i juni i år.

Dette er også noe statsminister May raskt fanget opp og har gjort til en sentral del av sitt prosjekt, fremfor alt retorisk.

Hovedpoenget hennes i talen onsdag – det som aldri nådde ut på grunn av hostekuler og fallende bokstaver – var da også forsøket på å mane frem «the British dream», altså muligheten til å følge sine drømmer, skape et bedre liv for seg og sine.

Forelegget er naturligvis «the American dream», men det er temmelig ambisiøst av May å prøve å gi et slikt begrep mening i klassesamfunnet Storbritannia.

Lite konkret politikk

Hun hadde da heller ikke mye konkret politikk å tilby. Det mest tungtveiende var kanskje et løfte om mer sosial boligbygging, et klassisk krav fra venstresiden, men kritikerne påpekte raskt at planen i beste fall vil gi 25.000 nye og rimelige boliger. Det monner lite i et land med drøyt 65 millioner innbyggere, der over 20 prosent lever i relativ fattigdom.

EU-saken skaper også uro. Opinionen er fortsatt splittet cirka på midten om EU-medlemskap. Målinger viser også at et flertall ønsker såkalt «soft Brexit», altså en myk landing og et fortsatt nært forhold.

Regjeringen lovet derimot først et skarpt brudd, noe som senere riktig nok er blitt nyansert med utspill om overgangsordninger og forsikringer om fortsatt nært samarbeid med EU.

Uvisshet skaper uro

Forhandlingene er ikke kommet særlig langt, men kombinasjonen av tvetydige britiske utspill og avvisende svar fra Brussel, skaper usikkerhet for folk og næringsliv.

Det er ingen stor dramatikk, men en strøm av enkeltnyheter som ikke virker direkte oppmuntrende. Fallet i salg av nye biler i september skyldes for eksempel neppe en plutselig økende klimabevissthet.

Theresa May trues ikke bare av at Det konservative partiet i juni tapte flertallet i parlamentet, og nå regjerer med støtte fra et pussig småparti i Nord-Irland, mens Jeremy Corbyn plutselig fremstår som en seriøs statsministerkandidat.

Fungerer ikke

Hun risikerer også noe det er rik tradisjon for i britisk politikk, et opprør i sitt eget parti. Det går rykter om at landets utenriksminister, eksentriske Boris Johnson, leter etter en passende anledning til å stikke kniven i statsministerens rygg (forhåpentlig venter han til forkjølelsen hennes har gitt seg).

Spøkefuglen som kom med arbeidsledighetsskjemaet til May, sa også at «Boris har bedt meg gi deg dette».

Målet om et land som «works for everyone» er i alle fall langt unna. Det fungerer i alle fall ikke for statsministeren.