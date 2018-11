Hverken Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet eller Venstre vil vise frem detaljerte oversikter over hvordan stortingsgruppene deres bruker penger, kan Aftenposten fortelle. 858 millioner skattekroner er gått til partigruppene de siste fem årene.

Er det smålig å synes det er problematisk at partiene ikke vil være åpne om hva pengene er brukt til? Det synes jeg ikke. Med det skattetrykket man har her i landet, må man ha mer gjennomsiktighet, ikke mindre. Skattetrykket man skal måtte tåle i fremtiden dersom velferdsstaten skal la seg finansiere vil mildt sagt ikke gjøre det bedre.

Skatten skal opp, skatteviljen ned

Erfaringer fra Sverige og Danmark viser at når skatteprosenten kommer over 50 prosent, reduseres skatteviljen i befolkningen. Det er ikke særlig overraskende. I likhet med stortingsgruppene som helst vil disponere pengene sine i fred, mener nok folk flest at det er å foretrekke å få rå over så mye som mulig av egne midler, uten at man dermed sagt ønsker å ribbe samfunnet for velferdstjenester.

Det er mye solidaritet i den norske befolkningen, og stort sett betaler man skatten sin uten altfor stor misnøye. Men, som blant annet Fafo har påpekt, er det ikke sikkert at den samme skatteviljen opprettholdes dersom forskjellene mellom folk øker.

Oppslutningen om velferdspolitikken er høyere i land der hele befolkningen nyter godt av velferdsstatens overføringer enn der bare de svakest stilte gjør det. I årene som kommer vil nordmenn måtte betale en større andel av inntekten i skatt. Oljepengebruken skal ned, og da må pengene hentes fra et annet sted. Dersom velgerne skal gå med på det, må de være overbevist om at pengene ikke sløses bort.

Det handler ikke om at man ikke unner stortingsgruppene å holde seg med julebord, sommerfest og andre sosiale tiltak. Det er bare at det ikke er noen god grunn til å skjule hva slags summer man bruker på det – særlig når andre offentlige virksomheter ikke får lov å holde slikt hemmelig.

Ærlighet og åpenhet

Dersom man skulle betvile at det finnes mistillit til politikere der ute i de tusen hjem, kan man for eksempel besøke kommentarfeltene under artikler som omhandler politikere og hyttene deres.

Det er for det meste ubegrunnet mistillit, og man kan til og med mene at det er urettferdig. Norge er i svært stor grad velsignet med ærlige og ryddige politikere. Det er ikke mye korrupsjon her i gården.

Ikke desto mindre er det avgjørende at befolkningen vet at det er slik. Av den enkle grunn bør stortingsgruppene være åpne om hva de bruker penger på.