New Zealand er et Norge på den andre siden av jordkloden. Landet er demokratisk, kristent og liberalt, litt mindre i areal og folketall, med samme klima, svære havområder og tradisjon for hvalfangst.

Norge ble selvstendig i 1905, New Zealand i 1907. Norge har en liten samisk minoritet, New Zealand en større maorisk. Begge land har opplevd lite politisk motivert vold i fredstid, New Zealand enda mindre enn Norge.