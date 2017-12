«De er definitivt ikke de billigste av de musserende vinene, men nokså overkommelige og fabelaktig valuta for pengene. Jeg anbefaler varmt å vurdere dem til din neste boblefest eller feiring».

Slik skriver matbloggeren Anders Husa om de musserende vinene fra engelske Ridgeview etter å ha blitt påspandert vin og middag av Ridgeview-importør Terroir AS på velrenommerte Bokbacka i Skovveien i Oslo. Saken er rikt illustrert med flotte bilder av flaskene, skjenking, glade mennesker og lenker til Ridgeview-vinene i Vinmonopolets nettbutikk.

Forbudt å gi alkohol til bloggere

«Det er forbudt å dele ut alkohol til forbrukere, arrangementer, film- og TV-produksjoner, bloggere, kjendiser mv», står det på Helsedirektoratets nettsider.

I dette tilfellet ringte jeg importøren, som bekreftet at Husa ikke hadde betalt for noe, at hensikten med arrangementet var å bygge opp om engelsk vin og merkevarebygge denne produsenten, og at det var interessant for dem å ha Anders Husa der fordi han har mange lesere, særlig innen hotell, restaurant og catering, som er en viktig målgruppe for importøren.

At Anders Husa er blitt en viktig aktør i restaurantbransjen har de selvsagt rett i. Han har gjennomslagskraft og makt. Det er lett å forstå at det er interessant for denne importøren å samarbeide med ham. Men var formålet med utdelingen å oppnå at omtale eller bilder av vinen spres av deltakerne, kan det være et brudd på alkoholloven.

Ikke bare alkoholimportørene, men også bloggerne må forholde seg til det samme lovverket. Helsedirektoratet kom i sommer med en uttalelse som inneholdt dette: «Privatpersoner kan fritt omtale alkohol, men det er en forutsetning at omtalen ikke fremstår å være på vegne av eller initiert av en bransjeaktør i alkoholmarkedet, eller at privatpersonen oppnår fordeler ved å omtale alkoholholdige produkter». Den gangen handlet det om en annen blogger, nemlig Fotballfrue.

Ivrig skåling hos Fotballfrue

Caroline «Fotballfrue» Berg Eriksen har fått refs av Helsedirektoratet tre ganger for brudd på alkoholreklameforbudet, sist nå i sommer. Andre profilerte bloggere har fått varsel om bøter fra Forbrukerombudet etter brudd på markedsføringsloven, uten at det har hatt med alkohol å gjøre. Og det er egentlig kjernen her: Hva er etterrettelig informasjon og hva er reklame? Hva er ekte, og hva er kjøpt og betalt?

Bloggerne er ikke underlagt de strenge etiske reglene i Vær Varsom-plakaten som pressen må følge (noen bloggere velger å følge den likevel), men må følge markedsføringsloven og alkoholloven. Jeg opplever det som problematisk at jeg som forbruker ikke vet hva som ligger bak når en blogger som Anders Husa skriver en omtale av en restaurant, eller lar være, for den saks skyld, selv om han merker sakene i ulike kategorier jeg er usikker på om Forbrukerombudet vil anerkjenne. Hvordan foregår utvelgelsen av restauranter? Betaler han for måltidene og alkoholen? Ekstra vanskelig blir det når en publikasjon som Appetitt – som er underlagt Vær Varsom-plakaten – legger bloggen hans som en del av toppmenyen og sender leserne til innhold som ikke er underlagt de samme reglene. Forbrukerne klarer ikke nødvendigvis å skille.

Skiller snørr og barter

Jeg gråter ikke for min egen, syke mor, for å være tydelig på det. Redaksjonell omtale av alkohol i aviser, tv og andre uavhengige medier er lovlig, fordi den ikke har til hensikt å fremme salg av alkohol, og fordi redaksjonell omtale har et sterkere vern i ytringsfriheten enn kommersielle ytringer. Jeg kan ikke svare for de andre avisene, men kjenner praksis i Aftenposten. Ingvild Tennfjord skriver ikke om noen få viner i året fordi hun får en gratis reise eller en blir påspandert en dyr middag. Hun betaler reisene selv, smaker mer enn 4000 viner i året, skriver om mange hundre av dem, alltid presentert sammen med viner fra konkurrerende produsenter og importører og så videre. Det gjør etter min mening journalistikken hennes etterrettelig og troverdig.

Både forbrukerne og den norske restaurantverdenen fortjener både mer omtale og mer profesjonell omtale enn de får i dag. Også fra de tradisjonelle mediene, la det være sagt, jeg er slett ikke alltid imponert over restaurantanmeldelsene jeg leser der heller. I den nye medievirkeligheten har matbloggerne definitivt en plass. Mange matbloggere kjenner feltet godt, skriver godt og tar gode bilder. Jeg tror det beste for alle ville vært om de også ryddet i egne rekker og fikk etikken på plass.

Løft glasset og skål i hva du vil for det.