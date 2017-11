Yndlingsordtaket til den tidligere statslederen Deng Xiaoping i 1980-årene skal ha vært «Dersom du åpner vinduet, kommer det frisk luft og fluer inn samtidig.»

Ordtaket ble brukt i sammenheng med at den kinesiske økonomien gjennomgikk reform og åpnet opp for noen grad av markedsøkonomi. Partiet måtte sørge for at de økonomiske reformene ikke samtidig førte med seg noen ny ideologi. Slike eventuelle fluer måtte man straks slå ned på for ikke å miste kontrollen.

Noen år senere dukket internett opp. Det ga de kinesiske myndighetene mange fluer å holde styr på. Kina har verdens strengest bevoktede og sensurerte internett, for ikke å snakke om verdens største antall fengslede nett-dissidenter.

Antimarxistisk

Å bruke internett i Kina er en selsom opplevelse dersom man ikke bruker VPN, et virtuelt privat nettverk som gjør at man kan omgå sensuren. Kobler man seg på som en vanlig bruker, får man ikke tilgang til blant annet Google, Wikipedia, Facebook eller Twitter. Det er som å besøke en spøkelsesversjon av internett. Den kinesiske kontrollen over internett omtales gjerne som «den lange brannmuren».

Men om kineserne ikke har tilgang til Facebook eller Twitter, har de sine egne sosiale medier. Mikrobloggstedet Weibo er ett av dem, og nå for tiden koker det der.

Den brutale behandlingen av migrantarbeidere opprører mange. Mange tusen arbeidere er blitt kastet ut av boligen sin på kort varsel etter at en boligblokk brant ned i Beijing. Når det nå viser seg at myndighetene i offisielle kommunale dokumenter omtaler dem som «lavnivåfolk», er det mange som mener at nok er nok.

Sosialdarwinisme

«Begrepet er antimarxistisk. Vi har bare arbeidere, ikke lavnivåfolk», skriver en modig mikroblogger på Weibo.

Andre går enda lenger. «Sosialdarwinisme og autoritær politikk er naturlig allierte, for de ser ikke på prosessene, men på resultatet», skriver noen. «Sosialdarwinisme og moralsk kynisme er siamesiske tvillinger, fordi det forklarer seg med suksess for alle: Midlene er berettiget hvis de bidrar til suksess. Det binder de moralske skruplene dine på hender og føtter», kan man lese på Weibo.

De kinesiske myndighetene har beordret at all omtale som har med migrantarbeiderne å gjøre, skal fjernes fra nettportalene. Når nettbrukerne likevel tar til tastaturet og kritiserer myndighetene, krever det stort mot.

Tradisjonelt har kinesiske dynastier fryktet mongoler fra nord og bønder fra sør. Nå har Kina fått en høyt utdannet middelklasse, og den lange brannmuren makter ikke å sikre palasset. Vinduet er åpnet og lar seg ikke lukke igjen.