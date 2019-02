Fredrik Solvang mener kvinner er feige. Men han er jo bare en mann, stakkar.

«God morgen! Jeg ser #nrkdebatt får litt kritikk for at det var for få kvinner i sendingen om #metoo⁠ ⁠i går. Til det er det bare å si: Dere er feige, dere takker nei, dere tør ikke. Og dette gjelder spesielt alle kvinner i Arbeiderpartiet. Sånn, da var det sagt. Ha en fin dag!»

Slik responderte Fredrik Solvang på kritikken på Facebook og Twitter i dag tidlig. Forståelig nok. Etter mange år i journalistikken har jeg observert det samme mange hundre ganger: Kvinner jeg ringer vil ikke stille opp. Andre kan mer, mener de, selv om det i en del tilfeller åpenbart er galt. Og menn som stiller opp har ofte ikke all verden å bidra med, når det kommer til stykket.

Personlige anekdoter...

I min mislykkede karriere som musiker observerte jeg det samme. Utmerkede kvinnelige musikere kviet seg for å opptre, elendige mannlige musikere jagde platekontrakter og spillejobber.

Er det et mønster? Har menn sånn generelt sett større selvtillit enn kvinner? Eller er det noe jeg innbiller meg?

I sosiale medier i dag har jeg sett enkelte kvinner si det samme på en litt annen måte: Menn mangler selvinnsikt. Kanskje vi kvinner bør senke oss ned på deres nivå for å få bedre kjønnsbalanse i panelene, skriver de.

Det er med andre ord ikke bare jeg som mener å ha observert en kjønnsforskjell der. Men fordi jeg er mann, og gjerne vil unngå å bli mistenkt for å uttale meg om noe jeg ikke har greie på, henvendte jeg meg til Institutt for samfunnsforskning.

... og et overfladisk forskningssøk

Kjønnsforsker Mari Teigen – som absolutt ikke kan plasseres i kategorien unnvikende kvinner – mente ironisk nok at andre nok kan mer enn henne om emnet, men la til at hun for tiden leser Jordan Peterson, og ikke er i tvil om at det finnes mannlig selvtillit.

Dermed var jeg tilbake på nettet. En forholdsvis fersk Harvard-studie hevder at myten stemmer: Kvinner er mindre cocky på den måten at de gir mindre ekstreme svar. Ting er sjelden ekstremt bra eller ekstremt dårlig, de er på den ene siden slik og på den andre siden sånn. Dessuten, sier studien, er kvinner mindre selvsikre når de blir spurt om ting som er utenfor deres eget ekspertområde.

Begge deler er jo ganske sympatisk. Som regel er ikke ting svart/hvitt, og det er ikke så nyttig å høre folk snakke om ting de ikke har greie på. Kan det tenkes at menn oftere enn kvinner er ofre for Dunning-Kruger-effekten?

Verdens morsomste graf

Dunning-Kruger-effekten har, kanskje ikke så overraskende, fått sitt navn fra to forskere, Justin Kruger og David Dunning. De oppdaget at folk som er inkompetente vil (hold deg fast) mangle kompetanse til å innse at de er inkompetente. Det resulterte i en graf som er utrolig morsom. Selvtilliten på et bestemt område stiger voldsomt raskt når noen tilegner seg bitelitt kunnskap. Når vedkommende etter hvert har fått mer kunnskap, innser hen at det er mer komplisert enn først antatt. Med tid og stunder raser selvtilliten til et bunnivå, for så å stige litt igjen når en virkelig begynner å forstå feltet.

Punktet der kurven tidlig smeller i taket, altså i en kombinasjon av hybris og mangelfull kunnskap, kalles gjerne idiotfjellet. Knausen der folk samles for å brøle skråsikkert om ting de ikke har greie på.

Det finnes studier som antyder at dette rammer menn oftere enn det rammer kvinner, som når menn og kvinner presterer likt i tester, men kvinner undervurderer seg selv og tror de presterer dårligere, og menn gjør det motsatte.

En slags konklusjon

Min litt kvinnelige konklusjon blir derfor at dette ikke er svart/hvitt: Både Fredrik Solvang og hans kritikere har litt rett. Kvinner kan nok takke nei til Debatten fordi de undervurderer egne evner og prestasjoner. Menn takker ja og brøler selvsikkert fra idiotfjellet. Og ganske mange menn og kvinner er faktisk eksperter, selvsagt, selv om de er med i Debatten.

Dette ble kanskje litt uklart, men det krever nyansering, og dessuten vet jeg ikke særlig mye om dette.

Jeg bare uttaler meg likevel.