Hasjbaronen Gjermund Cappelen har uten tvil gode organisatoriske evner. Det viser måten han bygde opp sitt kriminelle nettverk på.

Kun hans nestkommanderende, den såkalte «brusselgeren», fikk et visst innblikk i det utenlandske leverandørnettet. Ellers var organisasjonen bygd opp etter «need to know»-prinsippet.

En annen lojal medarbeider var «rørleggeren». En gammel skolekamerat som samarbeidet med Cappelen fra tidenes kriminelle morgen. Han bestyrte lageret hvor politiet stjal over 100 kilo hasj og sendte rystelser inn i nettverket.

Sett med kriminelle briller var Cappelen en suksesshistorie i mange år – inntil politiet kom på et svært overraskende besøk sent på kvelden 19. desember 2013. Spillet var over.

Internasjonal erfaring

I syv dager har Cappelen nå forklart seg om virksomheten. Hadde det ikke vært for at det han har bedrevet er høyst ulovlig, kunne han ha fremstått som en vellykket bedriftsleder med internasjonal erfaring.

Cappelen selv hadde liten eller ingen befatning med varene. Det var andre i nettverket som tok imot hasjlastene etter at de var kommet til landet. Oftest var det «rørleggeren» eller «helsearbeideren».

De to nære medarbeiderne tok også ut varer fra lagrene og leverte til kunder etter å ha fått beskjed fra Cappelen. Dette var kunder som kjøpte inn større kvanta beregnet for videresalg med god fortjeneste. Altså et godt stykke unna gatesalget.

Hans O. Torgersen

Tillit er viktig

Kundene fikk aldri adgang til hasjlagrene. Levering av hasj skjedde ved møter «på byen».

– Det må være struktur på det, sier Cappelen.

Sjefen selv var markedsdirektør og holdt kontakten med kundene. Og, ikke minst, han samlet inn penger fra de samme kundene. Kunder han stolte på, fikk handle på kreditt.

Senere ble millionbeløp i sedler sendt ut av landet i vakuumpakkede bunker. Det er viktig å betale leverandørene i tide, det har med tillit å gjøre – i hasjmiljøet som i forretningslivet for øvrig.

Cappelen drev businessen helst mellom klokken 09 og 15, men som for bedriftsledere flest ble det en god del kveldsjobbing også. Og mye reising.

Store verdier

Det gjelder å pleie sine kontakter. I august 2013 reiste Cappelen på en fem dagers «forretningsreise» til Malaga i Spania. I Marbella møtte han sine spanske forretningspartnere.

– Vi oppsummerte sommeren, sier Cappelen her i sal 250, Oslo tinghus.

Det var det kanskje god grunn til. I midten av juni hadde ligaen tatt imot 438 kilo prima vare fra sine spanske kontakter.

Hva gjør en storimportør av hasj når han treffer leverandører i utlandet?

– Det er som å jobbe i en vanlig bedrift, sier Cappelen. Det er kolleger som viser deg severdigheter og inviterer på middag i tillegg til møtevirksomhet. Det er viktig å bli godt kjent med hverandre – vi må stole på hverandre. Vi snakker tross alt om leveranser for 20 millioner eller mer.

– Husker du disse møtene? spør administrator Kristel Heyerdahl.

– Ja, svarer Cappelen og navngir tre-fire restauranter i Marbella hvor han spiste middag med leverandørene sine.

Sølte bort mange millioner

I mange år har Gjermund Cappelen levd et luksusliv og sølt bort million etter million. Nå er han blakk, ifølge ham selv.

Det kan kanskje være like greit.

Fra tingretten foreligger det en rettskraftig dom på at myndighetene kan inndra verdier for inntil 825 millioner kroner hos ham.

Til fordel for statskassen.