For det skrives historie når den første stortingspresident i moderne tid må forlate vervet som landets fremste borger etter kongen. Det finnes knapt noen tilsvarende begivenhet i vår nasjonalforsamlings 204 år lange historie.

Så har da også Stortinget den siste måneden vært i en slags unntakstilstand. Etter at en fersk gigantsprekk på nye 500 millioner ble avslørt i februar, ja, så har omdømmekrisen bare vokst seg sterkere for hver eneste dag.

Overlatt til Hareide

Ord som tillit, renomme og omdømme gikk igjen da Stortinget selv diskuterte denne saken etter tirsdagens redegjørelse fra stortingspresidenten. Det er blitt stadig mer uforståelig at en slik gigantisk økonomisk overskridelse ikke skulle få noen konsekvenser for den ansvarlige. I stedet la presidenten opp til en ansvarspulverisering der den sparkede stortingsdirektøren, firmaet Multiconsult samt flere presidentskap fikk tildelt sin del.

For alle andre var det åpenbart at et særlig ansvar lå på Olemic Thommessen. Ikke bare for han på femte året er lederen av presidentskapet, men mest fordi han er den eneste som sitter igjen fra det presidentskap som siden 2013 har hatt det overordnede ansvaret for skandalen.

Presidenten kunne gjort seg selv, Høyre og Stortinget en tjeneste ved å trekke seg. Det gjorde han ikke. Snarere ble det overlatt til Knut Arild Hareide – i kraft av å være leder for vippepartiet KrF – å trekke den eneste riktig konklusjonen.

Krystallklar logikk

KrFs begrunnelse er bygget på en krystallklar parlamentarisk logikk:

Da Stortinget juni behandlet byggeskandalen ble det fattet et meget kritisk vedtak i syv punkter. Et av dem påla presidentskapet heretter å sørge for rett informasjon og mye bedre kontroll med resten av utbyggingen. Ansvaret for å ta rev i seilene ble altså uttrykkelig lagt på presidentskapets skuldre. Det ble forsikret at så skulle skje.

For en måned siden dukket det så opp en helt ny overskridelse. Ikke fordi det har skjedd noe dramatisk med selve utbyggingen, men fordi man først nå har fått en edruelig oversikt over mye penger som er brukt. Altså nettopp den kontroll et enstemmig storting i juni påla presidentskapet å innføre.

Den kom omsider: Syv måneder og 500 millioner kroner for sent.

Ansvar på alvor

Hvis Stortinget skulle ta seg selv på alvor, ja, så måtte dette få konsekvenser. Hvis ordet ansvar overhodet skal ha et innhold, ja, så måtte presidenten gå av.

Alternativet var at denne saken ville stimulert til mer mistillit og dypere politikerforakt. Enhver politiker som snakker økonomisk nøkternhet ville blitt latterliggjort. Og det med god grunn.

Det pussige i denne historien er at ikke nettopp et parti som Høyre så dette.

Det var med KrFs hjelp at Olemic Thommessen ble gjenvalgt i oktober. Allerede da mente resten av opposisjonen at tiden var inne til å skifte ham ut. Også KrF ba på forhånd om en annen Høyre-kandidat, men Høyre nektet å lytte. Når nå KrF trekker sin støtte tilbake, er det ikke unaturlig å spørre om dette vil få betydning for forholdet til både Erna Solberg og Høyre.

Dette er Stortingets byggeprosjekt:

Viktig dag

Det trenger det ikke få. Knut Arild Hareide var meget klar på at han håpet dette ikke ville vanskeliggjøre forholdet til Høyre. Like klar var KrF-lederen da han ba Høyre om å peke ut en ny kandidat. Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, la i går vekt på at denne saken gjelder kun presidenten. Dessuten understreket han at KrF hadde opptrådt ryddig. Det hjelper nok også at mange i Høyres rekker trekker et lettelsens sukk over KrFs selvstendige avgjørelse.

Hvor KrF vil ende i løpet av denne stortingsperioden er det ikke noen gitt å vite. Men Olemic Thommessens avgang vil ikke bli avgjørende for forholdet mellom Høyre og KrF.

Den dreier seg om noe så fundamentalt som å ta det ansvar man har. Hverken mer eller mindre. Det er ikke skyld det er snakk om. Det er ansvar. De to begrepene bærer ikke det samme i seg.

I går var det KrF som sørget for at ansvaret ble plassert. Slik bidro partiet til å gjenopprette en svært så tynnslitt tillit mellom folk og de folkevalgte. Slik ble torsdag 8. mars en viktig dag for det norske folkestyret.