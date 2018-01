En av hovedinnvendingene mot Hillary Clinton var at hun er for elitistisk. Det spørs om Joe Kennedy får det lettere.

Tradisjonen tro har USAs president Donald Trump holdt den årlige talen om rikets tilstand, den såkalte «State of the Union». Tradisjonen like tro har en talsperson for partiet som ikke sitter med makten, denne gang Demokratene, holdt en tale etterpå.

Valget i år falt på Joe Kennedy. Han ble utpekt av minoritetsleder Nancy Pelosi, som tidligere har omtalt ham som en «utrettelig forkjemper for arbeidende amerikanere».

Så var arbeiderklassen også formodentlig det intenderte publikum for talen. Kennedy gikk til angrep på det han mente var falske motsetninger: at man må velge mellom å hjelpe kullarbeidere eller enslige mødre, en bilmekaniker i Pittsburgh eller en lærer i Tulsa, syke barn eller innvandrerbarn.

Veien er brolagt med privilegier

Det amerikanske idealet er troen på at alle er likeverdige, fremholdt Kennedy, men noen dyr er som kjent likere enn andre. Og Joe Kennedy, eller Joseph Patrick Kennedy III, som han egentlig heter, er i den amerikanske politiske faunaen nærmest et fabeldyr.

Den myteomspunne Kennedy-familien er det nærmeste man kommer en slags kongefamilie i amerikansk sammenheng. Bestefaren til Joe er den tidligere justisministeren Robert («Bobby») Kennedy, og grandonkelen er tidligere president John F. Kennedy. Den talebegavede Joe er som en arveprins å betrakte.

«Vi velger oss de tusener av amerikanske samfunn hvis veier ikke er brolagt med makt og privilegier», sa han i talen. Det spørs hvor troverdig et slikt budskap er når det kommer fra en mann hvis egen vei til makten må sies å ha vært brolagt med begge deler.

Kandidat i 2020?

Kennedy er jurist, utdannet ved Stanford og Harvard, han er avholdsmann, han har vært med i Fredskorpset, og han snakker flytende spansk. Ved kongressvalget i 2012 vant han over republikaneren Sean Bielat med 61 prosent av stemmene. Han er en av de demokratiske politikerne som ventes å stille mot Trump i presidentvalget i 2020.

En av hovedinnvendingene mot Hillary Clinton var at hun er for elitistisk og derfor manglet troverdighet blant velgerne i arbeiderklassen. Det er vanskelig å se for seg at Joe Kennedy vil ha noen større troverdighet.

Like etter Kennedy holdt Bernie Sanders en 30 minutter lang tale der han gikk til frontalangrep på Trump og anklaget ham for å fremme milliardærklassens interesser. Dette vant trolig gjenklang blant flere arbeiderklassevelgere enn den vakkert formulerte og patosfylte talen til tronarvingen Kennedy.