Folkhemmet er til salgs

Skal man være statsminister i Sverige, må man selge litt av hvert for å bli sittende. At han orker.

Stefan Löfven (S) er nok en gang stemt igjennom av Riksdagen som statsminister i Sverige. Foto: Claudio Bresciani, TT / NTB

Nå nettopp

Det har blåst hardt rundt Sveriges – nok en gang – statsminister Stefan Löfven i det siste. Siden valget i 2018 har han måttet håndtere en riksdag der nesten ingen vil samarbeide med hverandre. Prisen han må betale for å regjere Sverige, øker for hver dag som går.

Spetakkelet om et mulig frislipp av priser på utleiemarkedet var startskuddet for krisen. Nå er skjærgården muligens til salgs. Og hva er mer svensk enn den? Allemannsretten er dypt forankret i den svenske folkesjelen. Det skulle tatt seg ut om Tjorven og Båtsmann måtte betale inngangsbillett for å ha piknik på bryggen. Men nå kan det bli endringer: Centerpartiet vil bygge i strandsonen.