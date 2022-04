De konservatives prins er i trøbbel

25 minutter siden

Han var spådd å bli den neste britiske statsministeren, men nå er det tvilsomt om Rishi Sunak når så langt.

Britenes finansminister, Rishi Sunak, kjemper for sitt politiske liv.

Populær, velkledd og kanskje britenes neste statsminister? Helt siden Rishi Sunak dukket opp som finansminister for den konservative regjeringen i mars 2020, har han vært en politiker britene har hatt sansen for. Det gjorde liksom ikke noe at han er Underhusets mest formuende mann.

Men nå ser det ut som om glansbildet sprekker.