Tapte for Taliban på Twitter

6 minutter siden

Mens Taliban tvitret på vei til Norge, havnet utenriksminister Anniken Huitfeldt på defensiven.

Anniken Huitfeldt gjorde noe viktig. Men tok for lett på at det ville bli vanskelig.

De beskrives som mørkemenn. Men de vet i alle fall hvordan de skal bruke Twitter. I motsetning til Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Kontrasten er slående. For Taliban var det et stort øyeblikk å bli invitert til samtaler i et vestlig land. Hva slags inntrykk skulle verden få?