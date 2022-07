Tid for folk flest til å bli litt fattigere

Sydenferien ryker. Det er ikke verdens undergang. Men sur kan man bli likevel.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) under en pressekonferanse om havvind i Marmorhallen i Oslo.

25 minutter siden

Ta høyde for at renten kan gå opp, sa folk da jeg kjøpte meg inn i huset jeg bor i. Jepp, jeg tok høyde for det. Hadde råd til det. Et par prosentpoeng høyere rente skulle gå helt fint.

Men ingen fortalte meg at jeg også burde ha tatt høyde for at strømmen samtidig skulle bli ti ganger så dyr, at prisen på drivstoff skulle bli dobbelt så høy, at inflasjonen skulle spise opp lønnsøkningen, og at prisen på mat etter hvert skulle gå i taket.