Mitt skip er lastet med ...

... en matkrise ingen ser slutten på.

Mandag morgen gikk et tyrkisk skip fullt av mais ut fra havnen i Chornomork sørvest i Ukraina. Blant dem som vinket det av gårde var president Volodymyr Zelenskyj.

12 minutter siden

Kvart over åtte mandag morgen kastet et grått og rødt skip loss fra en havn i den ukrainske havnebyen Odesa. Det var lastet med ukrainsk mais. Sist et skip forlot en ukrainsk havn med mat, var da krigen brøt ut for snart et halvt år siden.

På skipets akterspeil sto det – ikke helt tilfeldig – Istanbul.