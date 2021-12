Biden må knerte snille onkel Joe

Nå nettopp

President Joe Biden kan fortsatt få til nødvendige reformer. Men da må han bli hardere i klypen.

Et slag midt i trynet. Noe annet går det ikke an å kalle det Joe Manchin gjorde søndag.

Den demokratiske senatoren fra West Virginia gikk ut på Fox News og sa at han ikke ville støtte presidentens store plan for å reformere USA. Det kan i verste fall bety en svært tidlig knockout for Joe Biden.