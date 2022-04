Raymond Johansen sitter fint i det

11 minutter siden

Raymond Johansen pustes i nakken av sine partnere. Her fra fremleggelsen av byrådserklæringen i 2019, med MDGs Lan Marie Nguyen Berg (t.v.) og Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Dårlig nytt for dem ønsker et grønnere, mer progressivt og urbant Arbeiderparti.

Hvis Raymond Johansen (Ap) får fire nye år ved kommunevalget i 2023, går han inn i historien som Oslos lengstsittende byrådsleder. Han vil bli en av Oslos mest markante politikere noensinne. Han snudde opp ned på et høyrehegemoni som hadde dominert byen i flere tiår. Strengt tatt hadde Oslo vært Høyres by helt siden Albert Nordengen ble ordfører i 1976.

Og sannsynligheten er stor for at byrådspartiene og deres venner vinner nok et valg. På Norstats nye Oslo-måling får venstresiden flere mandater enn i 2019.