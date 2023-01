Ukraina får trolig sine stridsvogner. Men hva skyldes den tyske nølingen?

24.01.2023 16:43

Tysklands kansler, Olaf Scholz, taler foran en Leopard 2 i oktober 2022.

Tyskland er redd for å bidra til større krig. Men politisk og økonomisk egeninteresse kan også ligge bak.

Storbritannias tidligere statsminister Boris Johnson vil gjerne være en Winston Churchill, som han også har skrevet biografi om. I et avisinnlegg agiterer Johnson for å sende stridsvogner til Ukraina. Akkurat slik han nok tror britenes statsminister under krigen kunne ha gjort det:

«Hvor trenger Vesten disse stridsvognene nå? For å vokte Nordrhein-Westfalen? For å verne Tennessee? For å rulle gjennom gatene i Wiltshire?»

