Ti år med solformørkelse

Mange var optimister da Kim Jong-un tok over. Det var det ingen grunn til.

16.06.2023 07:22

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her

Kim Jong-un hadde allerede tatt over de fleste oppgavene for sin far da Kim Jong-il døde i Nord-Korea i 2012. Han var allerede leder for partiet, staten og hæren. Det var likevel først da faren gikk bort, at junior tok over på ordentlig.

Mange hadde et håp om at ting kunne bli bedre under Kim Jong-un. Han hadde tross alt gått flere år på skole i Sveits. Der ble han omtalt som en velintegrert og ambisiøs gutt som likte å spille basketball og dataspill. Karakterene på skolen skal ikke ha vært noe særlig. Men hva gjør vel det når karrieren uansett er meislet ut på forhånd?