Det kallast «Oslos lykkelegaste kvadratmeter». Men ikkje alle er velkomen.

Magnhild Sørbotten Leder for Handikapforbundet i Oslo og Oslo-spaltist

7 minutter siden

Nyrenoverte Kirsebærlunden leikeplass på Tøyen har inngangsparti av brustein. Det er eit av dei minst rullevennlege underlaga som finst, skriver Magnhild Sørbotten.

Ei gruppe barn blir fysisk stengt ute frå Oslos leikeplasser.

«Vi vet jo at de lykkeligste kvadratmeterane i byen vår er der barna leikar», sa byrådssekretær Herman Søndenaa (MDG) i Dagsnytt 18 3. oktober. Vakrare og meir poetisk kan leikeplassar nesten ikkje beskrivast. Dessverre er det framleis slik at Oslos leikeplassar ikkje er for alle barn i byen.

Majoriteten av dei er nemleg ikkje inkluderande for barn i rullestol.